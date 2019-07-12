Başkan Dağtekin, 15 Temmuz Gazileri ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Mustafa Öztürk, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında gazi olan Durmuş Çelikbilek ile Mehmet Özgişi'yi ziyaret ettiler.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Sosyal Politikalar Başkanı Mustafa Öztürk, ilk olarak Boğaz Köprüsü'nde darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanarak gazi olan turizm il müdürlüğü çalışanı Durmuş Çelikbilek'i ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milli iradeye sahip çıkmak için sokağa çıktığını anlatan Çelikbilek, 15 Temmuz gecesi hainlerin açtığı ateş sonucu sol bacağından yaralandığını ifade ederek, Başkan Dağtekin'e ve AK Parti heyetine bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Mehmet Dağtekin ve Başkan Mustafa Öztürk, daha sonra emniyet mensubu Gazi Mehmet Özgiçi'yi ziyaret etti.

Başkan Dağtekin'e darbe gecesini anlatan Özgiçi, 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ilk hedeflerden biri olan özel harekat daire başkanlığı olduğunu vurgulayarak kalkışmanın olduğu dakikalarda görev için Özel Harekat Daire Başkanlığı'na geldiğini o esnada savaş uçaklarından atılan bombalarla yaralandığını söyledi.

Özgiçi, "O gece özel harekatta 53 şehit verdik. Vücudumun çeşitli yerlerine şarapnel parçaları isabet etti. Dileğimiz odur ki, Allah bizleri de sevgililer sevgilisi peygamberimizin sancağı altında kendilerine komşu eylesin. Bu vesile ile bizleri ziyaret eden il başkanımız Mehmet Dağtekin ve heyetine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Dağtekin ise ziyaretlerinin sonunda bir açıklama yaparak, " Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de hayırlı bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum. Sizler vatanımız, Kur'an-ı Kerim ve Bayrağımız için canlarınızı ortaya koydunuz. Sizlere minnettarız. 15 Temmuz ihanet girişiminin üçüncü yılında tüm ülkede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gazilerimiz ile bir araya geldik. 15 Temmuz'da sizlerin gösterdiği kahramanlığı gördükçe ülke olarak gururlanıyoruz. 15 Temmuz ülkemizi kullanarak hain planlar yapmaya çalışan güçlere ders olmuştur. Kimse bundan sonra bu tür kalkışmalarda bulunamaz. Sizler tarih yazdınız, biz siyasiler olarak her zaman yanınızda olacağız. Biz birlik olduktan sonra Allah'ın izniyle kimse bizim bileğimizi bükemez. Hiç karşılık beklemeden iradesine, demokrasisine ve vatanına sahip çıkmak üzere sokağa dökülebilen bir milleti hiç bir güç yıkamaz. Devletimiz ve bu ülke vatandaşları sizlere her zaman minnettar kalacaktır. Bir kez daha siz gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA