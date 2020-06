Başkan Dağtekin’den sarmalık kıyılmış tütün açıklaması

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, sarmalık kıyılmış tütüne yönelik tüm mağduriyetlerin yapılacak yasal düzenlemelerle tamamen ortadan kalkacağını ifade etti.

Doğru bilgiyi ve toplumsal gerçekliği inşa etmeye en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde sarmalık kıyılmış tütün üzerinden manipülasyon yapanlara karşı Adıyamanlı hemşerilerine gerçekleri anlatmaya devam edeceklerini belirten Başkan Dağtekin, Adıyaman ekonomisinin can damarı olan sarmalık kıyılmış tütünün AK Parti döneminde hak ettiği değeri gördüğünü söyledi.

Başkan Dağtekin, "AK Parti olarak; Adıyaman'da tütün üretiminin artırılması amacıyla, Adıyaman tütününün yanında, ihraç kabiliyeti yüksek ve sigarada kullanılabilir, Virginia, İzmir ve Katerini diye adlandırılan tütün üretiminin önünü açtık. Aldığımız bu tedbirlerle sayesinde üretimde sürekli artış sağlanmıştır. Örneğin; 2011 yılında, 2.111 üreticiyle 1.515.686 kg tütün üretirken, bu sayı 2019 yılında; 5.502 üreticiye yükselmiş, üretilen tütün miktarı da 8.797.826 kg "ye çıkmıştır" dedi.

Sarmalık kıyılmış tütünün yasaklı olduğu dönemlerden de çok çarpıcı örnekler veren Dağtekin, "O dönemlerde çok hüzünlü ve bir o kadarda yaşanmış acıklı hikayeleri, yaşı müsait olan vatandaşlarımız çok iyi bilir. Halen de anlatılır. O dönemlerde kolcu birlikleri vardı. Bu kolcular üreticilerin adeta korkulu rüyasıydı. Bu öylesine bir korkuydu ki yakalandıkları takdirde tabaka içerisindeki tütün başlarından aşağı dökülür, bununla da kalmayıp tabakayı ayağının altına alır kırardı.

Dolayısıyla o dönemlerde hem içmek için tabakasına tütün koyan vatandaşımız hem de üreticilerimiz sırf bu zulmü yaşamamak için pirin taraflarında tabakalarını ve çakmaklarını saklarlardı. Elbette sadece bu acılar yaşanmamıştı. Adıyaman'ın dağ köylerinden yola çıkarak, ta Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine, el emeği, alın teri olan tütününü satmak için giden üreticilerimizin hazin hikâyeleri ve dramlarıyla doludur tarihimiz. Kaçakçı olarak yaftalanmış bu çiftçilerimiz, o yollarda yakalandıkları anda büyük bedeller ödemiş, büyük zulümlerle karşı karşıya kalmışlardır. Bu bedeli bazen de canlarıyla ödemişlerdir. Dolayısıyla Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız ve Milletvekilimiz Ahmet Aydın'ın 2008 yılında, sarmalık kıyılmış tütünle ilgili TBMM'ye verdiği önerge son derece anlamlıydı. Kabul edilen önergeyle birlikte bir gramının dahi yasaklı olduğu sarmalık kıyılmış tütün 50 kilograma kadar serbest hale getirildi. Bir diğer önemli husus ise AK Parti iktidarı öncesi çıkarılan yasalardan ötürü sarmalık kıyılmış tütüne olan cezalar çok ağırdı. Yani vatandaşımızın elinde ne kadar olursa olsun bunun cezası 5000 TL idi. Bu cezaları 250 kilogramdan başlamak suretiyle kademe kademe düşürerek üreticilerimizin mağduriyetini gideren yine AK Parti olmuştur. Bir de sürekli aracılar üzerinden bir mağduriyet oluşturma çabası içerisine girilmesi, bazı gerçeklerin algılara kurban edildiğini gösteriyor. Oysa ki bu işin cefasını çeken, alın terini döken çiftçilerimizdir, üreticilerimizdir. AK Parti olarak özellikle üreticilerimizin lehine olacak ciddi adımlar atıyoruz. Milletvekillerimizin TBMM'ye verdiği teklifle birlikte tütün mamullerinde Türkiye'de üretilen tütünlerin en az % 30 kullanım mecburiyeti ile üretimi yaklaşık üç kat arttırmayı, böylelikle tütün ithalatını azaltmanın yanında çiftçilerimize de ciddi bir gelir sağlamayı hedefliyoruz. Bilindiği gibi daha önce çiftçilerimizin ve STK'larımızın taleplerini dikkate alarak sarmalık tütüne uygulanan vergi oranını, Cumhurbaşkanımızın kararıyla yüzde 63'den yüzde 40'a düşürmüştük. Geçmişte tütünün satışı yasakken, biz kooperatifler aracılığıyla tütünün değerinden satılabilmesine imkân sağladık. Elbette yerel kalkınmanın gerçekleştirilmesinde kooperatiflerin önemini çok iyi biliyoruz. İnşallah kurulacak kooperatifler aracılığı ile sarmalık tütün üretimini ve satışını, ilgili yönetmelik ile tamamen serbest hale getiriyoruz. Ayrıca bu amaçla kurulacak tesislere de büyük kolaylıklar sağlanmış olacaktır. Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da yaptığı mitingde Adıyaman'ın tütün ticaretinde çok önemli bir paya sahip olduğuna dikkati çekerek, üreticilerimizin hiçbir mağduriyet yaşamadan bu meseleyi kökten çözüme kavuşturacaklarını ifade etmişti. Geldiğimiz bu aşamada ise yasal düzenlemeler ve yönetmeliklerle, tütün üretimi ve satışındaki tüm mağduriyetleri kökten çözmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasını da eleştiren Başkan Dağtekin "CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sarmalık kıyılmış tütünle ilgili gerçeklerden uzak konuşmasının sonunda AK Parti'ye oy veren Adıyamanlı seçmenlere "senin oy verdiğin AK Parti işte bu" ifadelerini kullanması son derece talihsiz olmuştur. Anlaşılan o ki; milletimizin tercihlerine saygı duymamakta ısrar ediyorlar. Evet, Adıyaman her zaman hizmet siyasetine oy verdi. Adıyamanlı vatandaşlarımız çok iyi biliyor ki; AK Parti'yi diğerlerinden ayıran en temel özellik, vatandaşın çıkarlarını, ülkenin menfaatlerini daima kendisinin üstünde tuttuğudur. Bu yüzdendir ki her seçim döneminde hemşehrilerimizin AK Parti'ye olan teveccühü kat be kat artmıştır. 3-5 oy daha fazla alabilmek için hiçbir zaman popülist söylemler içerisinde olmadık. Bizler AK Parti iktidarı dönemi öncesi dönemlerde vatandaşı vaat yağmuruna tutup, seçim sonrasında bunları unutanlardan da asla olmadık. Biz, verdiği sözlerin arkasında duran, sözünün eri, ahdine, kavline sadık kadrolarız" diye konuştu.

