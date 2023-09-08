Başkan Dal; "Kazım Karabekir Stadyumu’nda yapılan çalışmalar tamamlandı"

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Kazım Karabekir Stadyumu'nda yapılan çalışmalar tamamlandığını belirterek, "Sezon sonuna kadar maçlarımızı oynayacağımız, geçici olarak Manisa maçında kullandığımız Kazım Karabekir Stadyumu'nda çalışmalar tamamlandı. Yeni proje tamamlana kadar her iki kale arkası seyirciye açık olacak ve yenileme çalışmaları esnasında da stadımızı kullanabileceğiz." dedi.

Başkan Dal stadyumun hazır hale gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür ettiklerini belirterek, " Sürecin başından beri bu konuda destekleri ve ilgileri için Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak olmak üzere, yapılacak çalışmalar için gerekli görüşmeleri yapan, stadımızı sürekli ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde takip eden Ak Parti Erzurum Milletvekillerimiz Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz'e, Fatma Öncü, Abdürrahim Fırat'a, Ak Parti İl Başkanımız İbrahim Küçükoğlu'na, Erzurum Valimiz Mustafa Çiftçi'ye, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Onursal başkanımız Mehmet Sekmen'e, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine, gece gündüz çalışarak stadı yetiştirmeye çalışan mühendis ve işçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. 90 gün içerisinde stadımızın tamamen yenilenme (Tribünler, Koltuklar, Saha Zemini, Localar, Soyunma Odaları, Çalışma Ofisleri, Dış Cephe, Otoparklar vb) projesi de tamamlanacak ve en kısa sürede şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda, FIFA standartlarına uygun modern bir stadyuma kavuşacağımıza inanıyor, emeği geçenlere Erzurumspor FK olarak teşekkür ediyoruz." dedi.

"Erzurum FIFA standartlarında modern bir stadyuma kavuşacak"

Erzurum'un stadyum ihtiyacı olan şehirlerden birisi olduğunu ve Erzurumspor camiasının bu anlamdaki beklentisinin siyasi arenada yankı bulduğunu, gereğinin mutlaka yerine getirileceğini belirten Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Devletimiz; ülkemizde bir çok şehre modern statlar yapmış, ihtiyacı olan şehirlere de yenilerini yapacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yapılacak Proje çalışması üç ay içerisinde tamamlanacak ve stadımız bulunduğu yerde komple (tribünleri oluşturan beton kısmı, koltukları, saha zemini, localar, soyunma odaları, dış cephesi) yenilenecek ve Erzurum FIFA standartlarında modern bir stadyuma kavuşacaktır. Bu süreçte maçlarımızı Erzurum'da oynamak için, depremden zarar gören stadımızda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir takım çalışmalar yapılmış, geçici olarak kale arkaları yetkili kurulların onayıyla TFF standartlarına uygun hale getirilmiştir. Taraftarımızdan beklentimiz; evimizde oynayacağımız maçlarda takımımızı yalnız bırakmamaları. Stadımız için çaba gösteren kıymetli büyüklerimize teşekkür ediyor, bir an önce yeni stadımıza kavuşmak için sabırsızlanıyoruz." şeklinde konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)