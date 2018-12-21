Başkan Dalgıç’tan ÇEŞKA’ya üretim yeri sözü

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, 21 Aralık Dünya Kooperatifler Günü nedeniyle ÇEŞKA'nın düzenlediği toplantıda, gelecek 5 yıllık dönemde başkan seçilmesi halinde, belediye mülklerinden birisini, üretim amaçlı tahsis edeceği sözünü verdi.

21 Aralık Dünya Kooperatifler Günü nedeniyle, ÇEŞKA tarafından düzenlenen toplantıya katılan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, kooperatif üyesi kadınlara yaptığı konuşmada, "Hem alkışa, hem övgüye layıksınız. Sadece Çeşme Belediye Başkanlığı dönemimde değil, Alaçatı Belediye Başkanlığı dönemimden beri kadınlar benim için ön plandadır. Siz kadınlar, büyü aile yapısını, eşinizi, çocuğunuzu, en sonunda da kendinizi düşünüyorsunuz. Bu felsefeyle birlikte, ben ilk günden beri ben kadınlarla birlikte hareket etmeye çalışıyorum. Bazları "siyaset için" diyebilir. Bunlar apayrı şeyler. Siyaset, 5 yılda bir gelir, yapılır. Birileri seçilip, görev başına gelecektir. Şimdi de birçok aday adayımız var. Hiçbiri de kalkıp, "Çeşme'yi satacağım, İzmir'i satacağım" demiyor. Her aday adayı, Çeşme'ye bir şeyler katmak için göreve talip oluyor. Hepsine saygı duyuyorum" dedi.

"Kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmış olmaları gerekiyor"

Çeşmeli üretici kadınların ÇEŞKA'da bir araya gelerek büyük bir iş başardıklarının altını çizen Başkan Dalgıç, "İkinci yılınızı bitirip, üçüncü yılınıza başladınız. Başarınızın nedeni özgüveninizdir. Ekonomik kazanç sonradan gelir. Sizler her biriniz, üretimin içinde olan, aile bütçesine katkı sağlayan önemli birer bireysiniz. Bu gözle baktığınız zaman, yaptığınız işin önemi ortaya çıkıyor. Ama bunun büyütmek zorundayız. Her şeyden önce kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmış olmaları gerekiyor. Ben belediyedeki işçi ve memurlarımla sözleşmelerimi bile yaparken, özel bir madde koydurdum. "Kadına şiddet anlamında, tespit değil, bir tek duyum dahi alırsam, altı ay boyunca kesinlikle maaşınızı siz alamazsınız, şiddet gören eşinize öderim" diye sözleşmelere özel madde koydurdum. Geçmiş dönemimde de, maaşlar bankaya yatmazken, maaşını evine getirmeyen, kumar oynayan belediye çalışanlarına maaşlarını vermiyor, eşlerine veriyordum. Emekli olurken de, kesinlikle eşiyle gelmeden emekli parasını vermiyordum" diye konuştu.

"Üretim yapabileceğiniz yeri seçim vaadi olarak değil, inandığım için vereceğim"

Kadın üretim kooperatiflerinde sürekli başarı olduğunu vurgulayan Dalgıç, "Ben size şunun sözünü veriyorum; bu dönemimde eksiklerimiz var. Çeşme Belediye Başkanı olarak bu dönemde, kadınlara katkı sunmaya çalıştık. Yeterli mi? Hayır, değil. Eğer bir beş yıl daha görev yaparsam, bu dönem içerisinde bu kooperatifin bir fabrika düzenine geçmesini hedefliyoruz. Bu birliğin artık üretim yapacağı, kirasını ödemeyeceği, belediyenin bir yerinden faydalanacağı bir kooperatif olacaksınız. Bunun sözünü şimdiden veriyorum. Bunu bir seçim vaadi olarak algılamayın. Benim öyle bir derdim yok. Hayatım boyunca, seçim kampanyalarımda hiçbir söz vermem. Ama yapacaklarımı söylemeye çalışırım. Çok inandığım bir konu olduğu için de, belediyenin mülkiyetlerinden birinde, üretim yapabileceğiniz bir yer vereceğim. Ama konuşmak, sohbet etmek için bir yer değil. Sadece üretim için. Kadınlar olarak ayrı bir yerde toplanmanızı ben de istemiyorum. Kafede, restoranda, her yerde nasıl beraber oturabiliyorsak, her zeminde beraber oturmaya devam edebilmeliyiz. Ama üretim için size özel yer hazırlanacak. Bunun sözünü veriyorum" diye konuştu.

"Marka değeri olan ürünler üretin"

ÇEŞKA'nın marka değeri olan ürünler üretmesi gerektiğini ifade eden Dalgıç, "Çeşme'yi tanıtmak için birçok yere gidiyoruz. Gittiğimiz yerlere Çeşme'nin ünlü kavununu götüremezsiniz. Sakız kurabiyesi, tamam, götürebiliriz. Ama daha özgün ürünler üretmelisiniz. Kimin yeteneği varsa, özgün üretime yönelmek zorundayız. Sizleri ekonomik anlamda zenginleştirecek olan da budur. Zenginlik, insanların milyonları olması değil. Yaşamsal zenginlik dediğim, kendi bölgemizdeki refah seviyesinde artış sağlayacak pazar, bizim bölgemizde var. Ben bu pazarı değerlendirmenizi sizden rica ediyorum" diye çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA