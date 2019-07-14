Başkan Demir, Çataldere Köyünde bal üreticisini ziyaret etti

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Merkeze Bağlı Çataldere Köyünde bal üreticisi Necdet Bilgin'i ziyaret etti.

Bal üreticisi Necdet Bilgin'le birlikte, arı kovanlarını inceleyen Başkan Demir, "Ardahan, dünyanın 4 Arı ırkından birisi olan Kafkas Arısının gen merkezidir. Kafkas arısı, dilinin uzun olması sebebiyle çiçeklerin özüne daha rahat ulaşabiliyor ve ürettiği balın kalitesi işte burada ortaya çıkıyor. Kafkas arısı yine bölgenin coğrafyasına ve şartlarına en dayanıklı arı olması bakımından bölgemizdeki tüm üreticilerimiz Kafkas arısı üretiyor. Ardahan'ın doğası ve bu doğada ki binlerce çeşit çiçek ile birlikte yüzlerce endemik bitkilerden elde edilen patentli Ardahan balının daha fazla üretilmesi, arıcıların eğitilmesi ve desteklenmesi anlamında yeni gelişmelere ihtiyaç vardır. Bugün ülkemizde mevcutta patenti olan tek bal Ardahan balıdır. Bu patentin korunabilmesi için bizlerde her anlamda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu anlamda, 2-3-4 Ağustos'ta yapacağımız Bal Festivalinde, üreticilerimizi de işin içine dahil ederek, Ardahan balını gerçek manada tanıtmayı da hedefliyoruz "dedi.

Kaynak: İHA