Başkan Demir: “Çocuklarımız Türkiye’nin geleceğinde çok önemli rol oynayacak”

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Derecik Şehit Yasin Boy Ortaokulu'nu ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yarının büyükleri olan çocuklarımız Türkiye'nin geleceğinde çok önemli rol oynayacaklar" dedi.

2023-2024 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin başlaması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım ilçesindeki Derecik Şehit Yasin Boy Ortaokulu'na ziyarette bulundu. Okul Müdürü Halil İmeci, okul müdür yardımcısı ve öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Demir, öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Demir, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

"Tüm okullarımıza destek vermeye çalışıyoruz"

Yeni eğitim döneminde öğrenciler ve öğretmenlere başarılar dileyen Başkan Demir, "Yaz tatili sona erdi. Bugün çocuklarımız okullarına kavuştular. Hepsinin yüzünde bir gülümseme, mutluluk var. Okullarını özlemişler. Hemen hemen tüm okullarımıza destek vermeye, katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Her zaman bu bilinçle hareket ediyoruz. Okulların açılması bizim için de ayrı bir heyecan noktası. Tebrik ediyoruz. Yarının büyükleri olan çocuklarımız Türkiye'nin geleceğinde çok önemli rol oynayacaklar inşallah" diye konuştu.

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Öğrencilere bol bol kitap okumayı tavsiye eden Başkan Demir, onlara kitap hediye etti. Başkan Demir ile bir araya gelen öğrenciler heyecan ve mutluluk yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)