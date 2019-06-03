Başkan Demir: “Emanetlerini korumak boynumuzun borcu”

Arefe günü dolayısıyla şehitlikleri ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit yakınlarının bayramını kutlayarak, "Sizler şehitlerimizin emanetisiniz. Sizlere sahip çıkmak boynumuzun borcudur" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, arefe günü Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında bulunan şehitlikleri ziyaret etti. Kabir başlarında dua eden Demir, bayram öncesi mezarlıklara akın eden şehit yakınlarıyla da selamlaştı, bayramlarını kutladı.

Demir ve Karaaslan şehitliklerde

Başkan Mustafa Demir, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile birlikte Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında bulunan şehitlikleri ziyaret etti. Demir ve Karaaslan, vatan için canlarını veren tüm şehitler için dua ettikten sonra bayram öncesi mezarlıklara akın eden şehit yakınlarıyla selamlaştı, hal ve hatırlarını sordu ve bayramlarını kutladı.

Şehit polisin ailesiyle dua

Başkan Mustafa Demir ayrıca, 2015 yılında Iğdır'ın Aralık ilçesinde PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan 13 polisten Burak Zor'un Kıranköy Şehitliği'ndeki mezarını da ziyaret etti. Mustafa Demir burada, Burak Zor'un 5 yaşındaki oğlu Eymen ve annesi Cansu Zor ile birlikte şehidin mezarı başında dua etti. Demir, "Eymen ve annesi bize şehidimizin emaneti. Tıpkı tüm şehitlerimizin çocukları, eşleri, anne ve babaları gibi. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Mezarlıklarda "teknolojik" yenilik

Başkan Mustafa Demir, Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında uygulanan Mezarlık Bilgi Sistemi'nin(MEBSİS) yeniden güncellendiğini de açıkladı. Başkan Demir, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Bu düşünce doğrultusunda mezarlık bilgi sistemleri de yenilenerek daha kolay ve kaliteli hale getirildi. Bilgi ekranlarının daha hızlı işlem yapar hale getirildiği çalışma ile vatandaşlarımız, sistem haricinde merhum ya da merhumelerin defin bilgilerine harita üzerinden de ulaşabilecek" diye konuştu.

Başkan Mustafa Demir ayrıca, hizmet kalitesini artırdıkları Mezarlıklar Müdürlüğünün arefe günü ve bayram süresince halka yardımcı olmak için personel görevlendirdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA