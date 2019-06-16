Başkan Demir güven tazeledi

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Zonguldak Şubesi seçimlerinde mevcut Başkan Kemal Demir eski Başkan Tahir Buyurucu'ya 184 oy fark atarak yeniden başkanlığa seçildi.

Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri 16. Olağan Genel Kurulu bugün Genel Maden İşçlier Sendikası(GMİS) Şemzi Denizer toplantı salonunda yapıldı.

Genel Kurula, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve delegeler katıldı.

Şemsi Denizer toplantı salonunda yapılan seçimin, Divan Başkanlığını Ahmet Naci Diren, Divan Başkan Yardımcısı Sebahattin Yılmaz, Divan Katip Üyeliğine Doğan Tibet, Ayhan Yıldırım ve Kazım Kefeli yaptı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan olağan genel kurulu Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç'un gelir giderler ve faaliyet raporlarının okunmasıyla devam etti. Ardından mevcut Başkan Kemal Demir ve eski Başkan Tahir Buyurucu üçer dakikalık delegelere konuşma yaparak kendilerini ifade etti.

Ardından Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel 2 adaya da başarılar dileyerek, "Güzel bir seçime giriyoruz. Seçim saygı ve sevgi çerçevesinde geçiyor. 2 adayında yaptıkları ortada bu dönem Kemal Demir Başkan sizlerin başkanlığını yaptı. Görüyorum ki burada güzel bir hava var. İnşallah yapılacak seçimin ardından göreve gelecek kişi canını dişine takarak Amatör Spor Kulüplerine hizmet etmeye devam edecektir'diye konuştu.

309 delegenin oy kullandığı seçimler oy kullanma işleminin ardından sona erdi. Mevcut Başkan Kemal Demir 211 oy alırken eski başkan Tahir Buyurucu ise 27 oyda kaldı. Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Kemal Demir rakibi Tahir Buyurucu'ya 284 oy fark atarak yeniden Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığına seçildi.

Kaynak: İHA