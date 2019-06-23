Başkan Demir: “Halkımızın yaşadığı mağduriyet giderilecek”

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Terme ilçesinde yaşanan sele ilişkin, "Ekiplerimiz, bölgede hayatın normale dönmesi için tüm gayretiyle çalışıyor. Halkımızın yaşadığı mağduriyet giderilecek. Yaralar sarılacak" dedi.

Başkan Demir, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, Genel Sekreter İlhan Bayram, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ile birlikte Terme Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan selin yol açtığı hasar durumuyla ilgili bilgileri alan Demir, daha sonra beraberindekilerle birlikte değerlendirme toplantısı yaptı.

"Tüm önlemler alınıyor"

Toplantı sonrasında açıklama yapan Demir, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Halen ekiplerimiz Terme'de hayatın normale dönmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu bölgede bir daha böyle sorunlar yaşamamak için gerekli tüm önlemleri alınıyoruz. Aşırı yağışlar Terme'nin yanısıra Çarşamba, 19 Mayıs, Canik ve İlkadım ilçelerinde de hasara ve mağduriyete yol açtı. İlçelerimiz arasında ayrım yapmadan, mağdur durumdaki tüm mahallelerimizi tek tek gezerek yaşanan sorunları tespit edecek ve bunların çözümlerini bir an önce gerçekleştireceğiz. Tarımsal alanlardaki zararların tespit edilmesi için ise şimdilik suyun tamamen çekilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Sakarlı'da hasar tespiti

Başkan Demir, belediyedeki toplantının ardından başta Sakarlı Mahallesi olmak üzere selden en çok etkilenen bölgelere geçerek burada hasar tespit çalışmasında bulundu. Samsun Valisi Osman Kaymak ve DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'ın da katıldığı arazi incelemesinde Başkan Mustafa Demir, evleri zarar gören Oğuzhan Yılmaz'ı ziyaret etti. Demir burada, "Bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması için tüm tedbirleri alacağız. Vatandaşlarımızın yaraları en kısa zamanda sarılacak. Selin mağdur ettiği tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA