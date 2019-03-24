Başkan Demir, Hayvan Hastanesi’ni ziyaret etti

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin "Buzağılar Ölmesin" projesinin DAP İdaresi tarafından desteklenmesiyle buzağı ölümlerinin yüzde 80 azaldığı bildirildi. Sonucu memnuniyetle karşıladığını ifade eden DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, "Daha önceki yıllarda yüzde 70 ölülük oranı varken, mevcut olan bu altyapının iyileştirilmesiyle bu oran yüzde 20'ye düşürülmüş. Bu gerçekten büyük bir başarıdır" dedi.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne bağlı Hayvan Hastanesini ziyaret etti. 2018 yılında, DAP İdaresi tarafından desteklenen "Buzağılar Ölmesin Projesi" ile "Aşı Geliştirme Projesi" kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere Proje Koordinatörü Veteriner Hekim Osman Aksoy'la birlikte Hayvan Hastanesi'ne giden DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir'i, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Avcıoğlu ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Çelebi karşıladı.

Başkan Demir'i makamında ağırlayan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Avcıoğlu, 7/24 hizmet veren Hayvan Hastanesi'nin ekipman ve uzman kadrosu ile bölgenin en kapsamlı ve donanımlı hastanesi olduğunu söyledi. Dekan Avcıoğlu, 0-3 aylık buzağıların ücretsiz tedavi edildiği "Buzağılar Ölmesin" projesine desteklerinden dolayı Başkan Demir'e teşekkür eden Avcıoğlu, yaklaşık bin civarında buzağının tedavi edildiği projenin bu yıl ki etabının tamamlandığını söyledi.

Uygulanan projenin çıktıları hakkında hazırlanan raporu ilgili makamlara sunacaklarını ifade eden Dekan Avcıoğlu, şunları söyledi:

"Yaklaşık bin civarında buzağı kabul ettik. Ücretsiz muayene ve tedavinin bütçesi tamamen DAP İdaresi tarafından karşılandı. Bu projenin çok önemli çıktıları daha doğrusu direkt gözüken etkileri oldu. Bir yıl öncesinden bunlar resmi kayıtlar değil ama bizim vatandaşlarla yaptığımız anket sonucunda bu bilgilere ulaştık. Hastalanan buzağıların yüzde 70'ini kaybederken, bu proje sayesinde fakültemiz hayvan hastanesine getirilen buzağıların hızlıca teşhisleri yapılıp, tedavileri uygulanıp kabul edilen hastaların yüzde 80'inin yaşadığını gördük. Bu nedenle hem fakülte hastanesinin bölgeye tanıtımı için hem de bu bölgedeki buzağıların ölümünün yüzde 80 oranında azaltılması sebebiyle hem vatandaşa hem de milli ekonomiye katkı sağlandı. Şahsınızda DAP İdaresi'ne teşekkür ederiz."

'Aşı Geliştirme Projesi" hakkında da Başkan Demir'e bilgiler veren Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Avcıoğlu, lokal hastalıklar konusunda ar-ge birimi gibi çalışacak laboratuvar alanının belirlendiğini ve alınacak tıbbi malzemeler için ihale süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

Projenin bölge ve ülke için çok önemli olduğunu belirten Avcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu projenin çıktılarının daha da büyük olacağını düşünüyorum. Söz konusu proje, bölgedeki işletme tipi aşılar ve ülke geneli için geliştirilecek aşılar hem aşı konusunda hem de sağlık ürünleri anlamında yurt dışına bağlılığımızı azaltacak. Kurumların işbirliğinin bölgeye, ülkeye faydalı olacağını düşünüyorum. Sunduğumuz iki projemize desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz, devamını bekliyoruz."

Daha sonra, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Avcıoğlu ile birlikte Hayvan Hastanesine giden Başkan Demir'e, laboratuvarlar, acil müdahale servisleri, teşhis tanı merkezleri, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve tedavi üniteleri gibi birimler gezdirildi. DAP İdaresi'nin destek verdiği "Aşı Geliştirme Projesi" kapsamında belirlenen alanı da gezen Başkan Demir, ziyaretle ilgili bir değerlendirmede bulundu.

Hayvan Hastanesinin bugün itibariyle gerçek bir hastane görüntüsü vermiş olmasının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Başkan Demir, hastanenin fiziki altyapısı ve öğretim görevlisi kadrosuyla Türkiye'nin sayılı fakültelerinden birisi olduğunu söyledi. Buradaki mesleki birikimin bölgede hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı Erzurum ve diğer illerde adeta bir hayvan hastanesi cazibe merkezi durumunda olmasını diledi.

Erzurum ili kapsamında farkındalık oluşturması adına, "Buzağılar Ölmesin" projesini desteklediklerini belirten Başkan Demir, şunları kaydetti:

"Fakültemizle işbirliği içerisinde ve sağladığımız 300 bin liralık bütçe ile veterinerlik fakültesindeki hocalarımızın gayretiyle şu ana kadar bin tane buzağının bila bedel tedavisi yapıldı. Buradaki en önemli şey erken müdahaledir, çünkü erken müdahale buzağı kaybının azaltılmasında önemli bir faktördür. Daha önceki yıllarda yüzde 70 ölülük oranı varken, mevcut olan bu altyapının iyileştirilmesiyle bu oran yüzde 20'ye düşürülmüş. Bu gerçekten büyük bir başarıdır. Temennimiz hayvan hastanesinin diğer ilçelere de yaygın bir şekilde tanıtılması. Şu an fakültemiz bünyesinde hizmet veren bir mobil hastane ilçelerimize ziyaretler yapıyor. Buradaki hastane altyapısının çiftçilerimiz tarafında biliniyor olması bu bölgede buzağı ölümlerinin oranını düşürecek ve ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaktır. Buzağıların ölümünü engellemek bizim öncelikli hedeflerimiz arasında olması lazım. Çünkü buzağı ölümleriyle ilgili resmi kayıtlara bağlı kalarak yaptığımız yorumlar gerçekten yanıltıcı rakamlardır. Resmi kayıtların en az üç katı kadar buzağı ölümleri bölgemizde mevcuttur. Bunun bir sürü sebepleri vardır."

Veteriner Fakültesi'nin "Aşı Geliştirme Projesi'yle ilgili de değerlendirmede bulunan Başkan Demir, şunları söyledi:

"Tabii sınırda olmamızdan dolayı her türlü hayvan hastalıklarının bölgemizde kol gezdiği bir gerçektir. Bu amaçla, bölgesel suçlara bir şekilde müdahale etme amacıyla yine Veteriner Fakültemizle işbirliği içerisinde geçen sene başlatılan bir aşı geliştirme laboratuvarı oluşturulması amacıyla verdiğimiz finansmanın birinci dilimi kullandırıldı. Proje 2019 yılında inşallah bu tamamen bitecek. Bu laboratuvardan amaç lokal suçların çok hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve buna ilişkin aşıların en hızlı ve seri bir şekilde üretilerek bölgedeki hayvanlara uygulanmasıdır. Bu proje sayesinde büyükbaş hayvanla beraber buzağı ölümlerinin de azaltılmasını amaçlıyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesiyle ilimizdeki ve bölgemizdeki çiftçilerimize ve dolaylı olarak da tüm ülkemize ekonomik katkılar sağlanacağını temenni ediyor, dekan hocama ve ekibine de gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA