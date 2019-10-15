'Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesi 2019-2020 protokolünü imza törenine katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun bir spor şehridir. Gelecek yıllarda da imkanlarımızı genişleterek daha fazla öğrencimize sportif faaliyetler sunacağız" dedi.

Samsun Valiliğinin ilkokul 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yüzme öğretilmesi amacıyla Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 5 yıl önce başlattığı "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" isimli proje, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle devam ediyor.

5 yılda toplam 64 bin ilkokul öğrencisinin yüzme öğrendiği ve Türkiye'ye örnek olan "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi'nin 2019-2020 protokolü imza töreniyle 6'ıncı kez startı verildi.

"Bu yıl hedef 10 bin öğrenci"

İmza töreninde konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeni sezonda yüzme öğrenecek tüm öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi. Her gencin ve öğrencinin bir spor dalına mutlaka ilgisi olduğunu ifade eden Başkan Demir, "Samsun bir spor şehridir. Bir spor şehri olma noktasında bu güzel olimpik havuzu Samsunumuza kazandıran ve nice diğer spor tesisimizi kazandıran eski Bakanlarımız Suat Kılıç ve Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla inşa edilen bu tesislerimizde gençlerimiz spor yapma imkanı bularak kendilerini yetiştiriyor. "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesiyle inşallah bu yıl 10 bin öğrencimiz yüzme öğrenecek" diye konuştu.

"Daha fazla sportif faaliyet sunacağız"

Büyükşehir belediyesi olarak tüm amatör spor branşlarında gençlere yönelik çok önemli faaliyetler yürüttüklerini belirten Başkan Demir, "Gelecek yıllarda da imkanlarımızı genişleterek daha fazla öğrencimize sportif faaliyetler sunacağız. Gençlerimiz normal eğitimlerini alırken özgüven kazanmada, hayatlarında başarı getiren spor da en az onun kadar önemlidir. Biz, beden, zihin ve duygu dünyası açısından zengin gençlere sahip olan bir şehir olmak durumundayız. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Gençlik, Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun 2019-2020 protokolünü imzalamasının ardından Başkan Demir, sezonun startını da verdi. Eğitimcilerden kurslarla ilgili bilgi alan Başkan Demir, daha sonra da üzme öğrenenler arasında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencileri ise madalya ile ödüllendirdi.

Kaynak: İHA