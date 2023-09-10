Başkan Demir: “Samsun ortak güçle geleceğe yürüyor”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Mustafa Demir, devam eden yatırımlara ilişkin değerlendirme bulunarak, "Samsun, ortak güçle geleceğe yürüyor" dedi

Ekonomik ömrünü tamamlayarak yıkılan Samsun Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nun yerine 3 kat olarak inşa edilen İlkadım Spor Kompleksi projesi hızla yükselmeye devam ediyor. Projede hentbol, basketbol, voleybol antrenman sahaları, fitness salonu, olimpik yüzme havuzu, sauna, Fin hamamı ve resmi turnuvaların düzenlenebileceği bin 160 seyirci kapasiteli müsabaka salonu yer alıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 23 Ağustos'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan ek protokol ile çalışmaların daha da hızlandığı proje alanında incelemeler yaptı.

"Proje 100 bin nüfusa hizmet verecek"

İncelemelerinin ardından açıklama yapan ve ortak gücün şehirlerin hızlı kalkınmasındaki önemini vurgulayan Başkan Demir, "Bu şehirde çalışmaların ortak güçle daha nasıl hızla yükseldiğine en güzel örneklerden biri İlkadım Spor Kompleksi projemiz. Bu projeyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı ile ek protokol imzaladık. Bu protokol ile 100 milyon lira destek almış olacağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk'e, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'a ve milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu proje çok önemli. Yüz bin nüfusa hizmet verecek. Bireysel ve takım sporlarına imkan tanıyan, ikinci katında yüzme havuzu olan bu muhteşem muhteşem projeyi en kısa sürede tamamlayarak haklımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

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"Samsun bu konuda örnek"

Samsun'un birliktelik noktasında örnek olduğuna da dikkat çeken Başkan Demir, "Şehirlerin gelişmesi ve kalkınmasında genel siyaset aktörleri, şehir bürokrasisi, hükümeti temsil eden isimler, ilçe belediyeleri, tüm kurum ve kuruluşların iş birliği ve birlikte gelecek vizyonuna odaklanmaları gelişim açısından pozitif etki oluşturuyor. Samsun, bu konuda Türkiye'de örnek şehirlerden, en iyi şehirlerden biriyiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları tüm kurum ve kuruluşlarıyla Büyükşehir Belediyemizin muhteşem bir sinerjisi ve iş birliği var. Belediye bürokrasisi çok yetenekli, yetkin. Ortaya başarılı işler ve projeler çıkmasının, bu şehrin hızla geleceğe yürümesinin sırrı bu" ifadelerine yer verdi.

"Yatırımlar hızla devam ediyor"

Başkan Demir, Samsun'un ortak güçle geleceğe daha hızla yürüdüğüne dikkat çekerek, "Yatırımlar hızla devam ediyor. Sanayi alanlarının gelişimi, OSB'lerin oluşumu. Yeni Serbest Bölge ilan edildi. 3 bin dönüme çıkacak. Önünde liman yapılacak. Yeni OSB tahsis aşamasında. Havza ilçesi Bekdeğin Mahallesi'ndeki OSB alanı 20 bin dönüme çıkıyor. Vezirköprü'de OSB kuruldu, Terme'de, Alaçam'da kuruluyor. Bafra'da kuruldu. Çarşamba "da tahsis aşamasında sona gelindi. Samsun çok cazip bir şehir. Bölgenin merkezi. Özellikle sanayi üretiminde Türkiye'nin en önemli noktalarından bir tanesi. Bu konuyla ilgili de biz elimizden geleni yapıyoruz. Bunlar tüm imkanlarla birlikte Samsun'un tüm dinamiklerinin katkısıyla oluyor bunlar. Vizyon, tecrübe ,imkan ve kabiliyetler bir yerde birleştiğinde şehir için doğru olan tüm yatırımları kısa süre içerisinde gerçekleştirebiliyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)