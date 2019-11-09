Başkan Demir: "Ümit ediyoruz gelecekte kanserde tedavi sağlanacak"

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Samsun Şubesi yeni binası açılışında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ümit ediyoruz gelecekte kanserde tedavi sağlanacak" dedi.

LÖSEV Samsun Şubesi yeni binası düzenlenen törenle açıldı. İlkadım ilçesi Saadet Caddesi'nde açılan yeni LÖSEV Ofisi ve LSV Dükkanın açılış töreni öncesi LÖSEV gönüllüleri tarafından yürüyüş düzenlendi. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kortej, Saadet Caddesi üzerindeki yeni LÖSEV Samsun Ofisine kadar bando eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sonrası gerçekleştirilen açılış töreninde LÖSEV Korosu tarafından şarkılar seslendirildi. Ardından kürsüye çıkan lösemi hastalığını atlatmış çocuk annelerinden Özlem Katbay, "Bugün ülkemizde bizim gibi kanserle mücadele etmiş ve halen mücadele eden hasta ve onların aileleri var. Biz sadece onlardan bir tanesiyiz. LÖSEV'in Samsun'da bir şubesi olması bizim için büyük bir şans ve mutluluk" dedi.

"Umutlu başlarsak, güçlü başlarız"

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver de, "Biz her şeyden önce lösemiyle ilgili toplumumuza umut aşıladık. "Lösemi değil biz güçlüyüz" dedik. Lösemiyi yenebileceğimizi söyledik. Bugün artık lösemi ya da kanser olan bir kanı aldığı zaman aileleriniz, çocuklarınız veya yetişkin hastalarımız diyorlar ki "biz bunu yenebiliriz, biz bununla mücadele edebiliriz'. Umut çok önemli bir şey. Çünkü umutlu başlarsak, güçlü başlarız ve 1-0 yenik değil 1-0 galip başlarız" diye konuştu.

"Eskiden lösemi tedavisi bilinmeyen bir hastalıktı"

Son olarak kürsüye çıkan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise löseminin eskiden tedavisi bilinmeyen bir hastalık olduğunu ifade ederek, "Bugün Türkiye'de ve dünyada yapılan çalışmalarla birlikte sizlerin de faaliyetleriyle yüzde 92 civarında tedavi imkanı yakalandı. Hızla bu oran yukarı doğru çıkıyor. Ümit ediyoruz inşallah gelecekte hem lösemide ve diğer kanser hastalıklarında da tedavinin gerçekleşmesi sağlanacaktır. Gelişmeler, çalışmalar bu konuda devam ediyor, Türkiye'de de bu konuda çok ciddi faaliyetleri hükümetimiz destekliyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Demir'in konuşması sonrası açılış kurdelesi protokol üyeleri ve LÖSEV üyesi çocuklar tarafından birlikte kesildi. Protokol üyeleri kurdele kesimi sonrası ofisi gezdi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Törene Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve bazı ilçe belediye başkanları da katıldı.

Tören gösterilerle gün boyunca sürdü.

Kaynak: İHA