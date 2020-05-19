Başkan Demir’den 17 ilçe ile ‘Gençlik Meclisi Toplantısı’

Milli Mücadele'nin 101. yılında 17 ilçeye canlı yayında bağlanıp gençlerle toplantı yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimizi bizimle birlikte güzelleştirmek için çalışan gençlerimize katılımları ve görüşleri için teşekkür ediyorum" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün önce TRT Trabzon Radyosu'na canlı bağlanarak günün anlam ve önemine dair düşüncelerini aktaran Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, daha sonra 17 ilçeden gençlerle bir sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın ile görüştü.

Gençlerin katılımıyla "Gençlik Meclisi Toplantısı'nı yapan Başkan Mustafa Demir, canlı yayında sorun ve önerileri dinleyerek, yaşadıkları bölgelerdeki istihdamdan kentsel dönüşüme; kütüphane ihtiyaçlarından sokak hayvanlarının sorunlarına kadar pek çok konuyla ilgili çalışmalarını ve gözlemlerini not aldı. Yarınlarımızın teminatı olan gençlerle bu tür buluşmaları sık sık tekrarlayacaklarının altını çizen Başkan Demir, böylesine anlamlı bir günde Gençlik Meclisi Toplantısı'nı yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

İlçelerde yapılması planlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgiler veren Başkan Demir, Samsun'un tüm bölgesini gençlerle gelecek yarınlara taşıyacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA