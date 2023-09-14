Başkan Demirezen: "Kongremize tek aday olarak gireceğim"

MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen; 17 Eylül Pazar günü yapılacak olan 14. Olağan İl Kongresi'ne tek aday olarak gireceğini açıkladı.

MHP İl Binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Demirezen; "Bildiğiniz gibi 17 Temmuz tarihi itibariyle Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin olurlarıyla il başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Bu süreçte ülküdaşlarımızın ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve teveccühüyle karşılaştık. Uzak, yakın demeden ziyaretimize gelen bize destek olan tüm gönüldaşlarıma ve tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Göreve gelişimizin ardından 16 ilçe teşkilatımızın kongrelerini 2 gün içerisinde tamamlamış bulunuyoruz. Bir kez daha bu kongrelerimizin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Heyecan ve samimiyetle çıktığımız bu yolda şimdi de Milliyetçi Hareket Partimizin 14. Olağan İl Kongresini inşallah 17 Eylül Pazar günü saat 11.00'da Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Kongremize, genel merkezimiz ve teşkilatlarımızın destekleriyle tek aday olarak gireceğim. Şahsıma olan destek ve teveccühlerinden dolayı Liderimiz Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir, Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy, Ülkü Ocakları İl Başkanımız Ali Çelik değerli ilçe başkanlarımız ve yönetimleri ile kıymetli belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Milliyetçi - Ülkücü hareketin her bir ferdini ve kıymetli Kayserili hemşerilerimi şölen havasında geçecek toyumuza davet ediyorum" dedi.

"Cumhur İttifakı ruhuyla, Türk ve Türkiye Yüzyılı için canla başla çalışacağız"

Kongrenin ardından çalışmalara başlayacaklarını da sözlerine ekleyen Demirezen; "Kayserimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 54 yıllık şerefli geçmişine canıyla, kanıyla, alın teriyle destek olmuş, hareketimizin omurgasını teşkil etmiştir. Lider, doktrin ve teşkilata tam bağlılıkla, Kayserimiz her dönem ülkücü-milliyetçi kadrolarla temsil edilmiştir. Bundan sonra da aynı disiplin ve şevkle Kayserimizde üç hilali dalgalandırmaya devam edeceğiz. Kongremizin hemen ardından yeni ve tazelenmiş ülkücü kadrolarımızla birlikte liderimizin gösterdiği ufukta "2024'e doğru Diyar Diyar Anadolu" temasıyla çalışmalarımıza başlayacağız. Cumhur İttifakı ruhuyla, Türk ve Türkiye Yüzyılı için canla başla çalışacağız. Turan'a giden yolun taşlarını biz dizeceğiz.

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Ülkücü - Milliyetçi Hareket'in her bir ferdinin desteğiyle tek aday olarak gireceğim kongremize tüm dava arkadaşlarımı ve hemşerilerimi bir kez daha davet ediyorum. Yapılacak kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)