Başkan Demirezen: "Kongremize tek aday olarak gireceğim"

MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen; 17 Eylül Pazar günü yapılacak olan 14. Olağan İl Kongresi'ne tek aday olarak gireceğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Başkan Demirezen: "Kongremize tek aday olarak gireceğim"

MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen; 17 Eylül Pazar günü yapılacak olan 14. Olağan İl Kongresi'ne tek aday olarak gireceğini açıkladı.

MHP İl Binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Demirezen; "Bildiğiniz gibi 17 Temmuz tarihi itibariyle Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin olurlarıyla il başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Bu süreçte ülküdaşlarımızın ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve teveccühüyle karşılaştık. Uzak, yakın demeden ziyaretimize gelen bize destek olan tüm gönüldaşlarıma ve tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Göreve gelişimizin ardından 16 ilçe teşkilatımızın kongrelerini 2 gün içerisinde tamamlamış bulunuyoruz. Bir kez daha bu kongrelerimizin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Heyecan ve samimiyetle çıktığımız bu yolda şimdi de Milliyetçi Hareket Partimizin 14. Olağan İl Kongresini inşallah 17 Eylül Pazar günü saat 11.00'da Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Kongremize, genel merkezimiz ve teşkilatlarımızın destekleriyle tek aday olarak gireceğim. Şahsıma olan destek ve teveccühlerinden dolayı Liderimiz Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir, Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy, Ülkü Ocakları İl Başkanımız Ali Çelik değerli ilçe başkanlarımız ve yönetimleri ile kıymetli belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Milliyetçi - Ülkücü hareketin her bir ferdini ve kıymetli Kayserili hemşerilerimi şölen havasında geçecek toyumuza davet ediyorum" dedi.

"Cumhur İttifakı ruhuyla, Türk ve Türkiye Yüzyılı için canla başla çalışacağız"

Kongrenin ardından çalışmalara başlayacaklarını da sözlerine ekleyen Demirezen; "Kayserimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 54 yıllık şerefli geçmişine canıyla, kanıyla, alın teriyle destek olmuş, hareketimizin omurgasını teşkil etmiştir. Lider, doktrin ve teşkilata tam bağlılıkla, Kayserimiz her dönem ülkücü-milliyetçi kadrolarla temsil edilmiştir. Bundan sonra da aynı disiplin ve şevkle Kayserimizde üç hilali dalgalandırmaya devam edeceğiz. Kongremizin hemen ardından yeni ve tazelenmiş ülkücü kadrolarımızla birlikte liderimizin gösterdiği ufukta "2024'e doğru Diyar Diyar Anadolu" temasıyla çalışmalarımıza başlayacağız. Cumhur İttifakı ruhuyla, Türk ve Türkiye Yüzyılı için canla başla çalışacağız. Turan'a giden yolun taşlarını biz dizeceğiz.

Ülkücü - Milliyetçi Hareket'in her bir ferdinin desteğiyle tek aday olarak gireceğim kongremize tüm dava arkadaşlarımı ve hemşerilerimi bir kez daha davet ediyorum. Yapılacak kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Demirezen: "Kongremize tek aday olarak gireceğim"

Başkan Demirezen: "Kongremize tek aday olarak gireceğim"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP, İYİ Parti ittifakı tamamen bitti, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! 'Saygıyla karşılıyoruz, İttifak zaten bitti'
CHP, İYİ Parti ittifakı tamamen bitti, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! 'Saygıyla karşılıyoruz, İttifak zaten bitti'
İYİ Parti yerel seçim kararını açıkladı: Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı
İYİ Parti yerel seçim kararını açıkladı: Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı
Çin’de Savunma Bakanı kayıplara karıştı! 2 haftadır haber alınamıyor
Çin’de Savunma Bakanı kayıplara karıştı! 2 haftadır haber alınamıyor
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
Son Haberler
Fethiye Körfezi’nin temizleme maliyeti 55 milyon Euro
Fethiye Körfezi’nin temizleme maliyeti 55 milyon Euro
Başkan Özcan talimat verdi, Nazilli’de bozuk yol kalmayacak
Başkan Özcan talimat verdi, Nazilli’de bozuk yol kalmayacak
Sivas’ın eğitim altyapısı güçleniyor
Sivas’ın eğitim altyapısı güçleniyor
Tarihi Hanlar Bölgesi’nde kültür sanat buluşmaları sürüyor
Tarihi Hanlar Bölgesi’nde kültür sanat buluşmaları sürüyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: ''CHP kurumsal açıdan terör karşısındaki bağışıklığını kaybetmiştir''
AK Parti Sözcüsü Çelik: ''CHP kurumsal açıdan terör karşısındaki bağışıklığını kaybetmiştir''
Özgür Özel, adaylığını mı açıklayacak? CHP'lileri heyecanlandıran paylaşım! Tarih verdi açıklama yapacağını duyurdu
Özgür Özel, adaylığını mı açıklayacak? CHP'lileri heyecanlandıran paylaşım! Tarih verdi açıklama yapacağını duyurdu
Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Partinin İstanbul, Ankara, Bolu, Konya, Yalova, Hatay, Trabzon, Ordu ve Antalya adaylarını açıkladı
Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Partinin İstanbul, Ankara, Bolu, Konya, Yalova, Hatay, Trabzon, Ordu ve Antalya adaylarını açıkladı
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Kenan Işık'ın sağlığı ile ilgili flaş gelişme! Arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı, 9 yıldır komada yatıyor
Kenan Işık'ın sağlığı ile ilgili flaş gelişme! Arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı, 9 yıldır komada yatıyor
Bakan Tunç'dan çok önemi açıklamalar: İnşallah milletimize olan borcumuzu yerine getireceğiz
Bakan Tunç'dan çok önemi açıklamalar: İnşallah milletimize olan borcumuzu yerine getireceğiz
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'den duello! Biri ittifak yok derken, diğeri şart dedi!
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'den duello! Biri ittifak yok derken, diğeri şart dedi!
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!