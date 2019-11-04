Başkan Demirtaş, hizmetlerini anlattı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki tosun ile birlikte Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar partisinin Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, il genel ve belediye meclis üyeleri, belde başkanları, kadın ve gençlik kolları ile partinin Ereğli ilçe teşkilatı yöneticileri ile birlikte Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Konuklarını belediye başkan yardımcısı Mustafa Sarı ve AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ile birlikte kapıda karşılayan Başkan Demirtaş Milletvekili Uçar ve beraberindekilere teşekkür etti. Başkan Demirtaş ziyarette Milletvekili Uçar ve beraberindekilere belde de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Demirtaş konuşmasında "Şu anda sahilimizin ikinci etap çalışmalarına başladık. Burasını Venedik gibi bir bölge yapacağız. Kafeteryamızın yapım çalışmaları bitme aşamasına geldi. Millet bahçesini yapacağımız alan için Orman Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldık ve tahsis için çalışmalar devam ediyor. Sel olayında AFAD'dan yardım aldık, bize katkı sağladılar. İkili eğitim tek burada kaldı. En eski okullar bizimdi. İl Genel Meclisi, Valimiz, Kaymakamımızın yaptığı çalışmalar sonucu, 24 Derslikli bir ortaokula başlanacağı söylendi. İleriki günlerde de ilkokullarımızla ilgili sorunlarımız var, projeler çerçevesinde onlara da başlanacağı söylendi. Türkiye Belediyeler Birliği'nden sıfır kilometre bir çöp aracımız geldi. Çevre bakanlığımızdan yazımız geldi, süpürge aracımızı tescil edecekler. Bunları beldemize kazandıracağız. Beldemize hizmet ediyoruz, siz de bize yardımcı oluyorsunuz. Beldem adına size teşekkür ediyorum" dedi.

Milletvekili Uçar ise Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı çalışmalarından ötürü tebrik etti. Uçar burada yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Gülüç, Zonguldak'ın batıdan açılan ikinci kapısı, önemli bir beldemiz. Burada vatandaşa vereceğiniz her türlü destek çok önemli. Bu gayret içinde olan, destek veren, ilçe başkanımız, il başkanımız, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Daha iyisini yapmak için devam edeceğiz. Beldelerimizin daha kaliteli hizmet alması aynı zamanda şu katkıyı sağlıyor. Beldemizden metropollere göçü önlüyor. Yaşanabilir hale getirebilirsek belde ve köylerimizi, bir yere gitmek istemezler. Onun için bu beldelere daha çok yatırım yapılması lazım. Bunu ben komisyon başkanımıza da dile getiriyorum. Metropollere hizmet geldikçe cazibeli hale geliyor, kırsal kesimden insanlar oraya gidiyor. Buralara daha iyi hizmetler yapmamız lazım. Gülüç'te, Ormanlı'da ki insanımızın daha iyi hizmet alması lazım. Biz bu pencereden bakıyoruz."

Başkan Demirtaş ve konukları daha sonra basına kapalı olarak bir süre sohbet etti.

Kaynak: İHA