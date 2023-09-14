Başkan Demirtaş: “Kadına şiddete karşı toplumsal bilinci oluşturmalıyız”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Şiddet olgusu tüm dünyada genel bir sorun. Bu sorunu sadece kanunlar, yasal düzenlemeler ve cezalarla çözemeyiz. Kadına şiddete karşı toplumsal bilinci oluşturmalıyız" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Demirtaş: “Kadına şiddete karşı toplumsal bilinci oluşturmalıyız”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Şiddet olgusu tüm dünyada genel bir sorun. Bu sorunu sadece kanunlar, yasal düzenlemeler ve cezalarla çözemeyiz. Kadına şiddete karşı toplumsal bilinci oluşturmalıyız" dedi.

İlkadım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından personele yönelik "Kadına Yönelik Şiddet Semineri" düzenlendi. Belediye Hizmet Binası Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde Sosyolog Enes Durgun kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bireylerin ve belediyelerin üzerine düşen görevleri anlattı. "Kadın Destek Uygulaması (KADES)" veya "183 Sosyal Destek Hattı" üzerinden yapılan ihbarların aynı anda değerlendirildiğine dikkat çeken Sosyolog Enes Durgun, "Kadına yönelik şiddet konusunda bilgi ve farkındalık kazandırma, şiddet türleri, önleyici ve koruyucu faktörler olası şiddet karşısında ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"Şiddet olgusu tüm dünyanın ortak sorunu"

Kadına şiddet, savunmasız olana güç gösterisi yapmak, bu şekilde tahakküm kurmaya çalışmak kabul edilemez bir durum olduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Şiddet olgusunun çok farklı uygulama şekilleri ve boyutlarıyla tüm dünyada genel bir sorun. Bu sorunu sadece kanunlar, yasal düzenlemeler ve cezalarla çözemeyiz. Kadına yönelik şiddet; öncelikle herkesin insani, ahlaki ve vicdani çerçevede yaklaşması gereken bir mesele. Toplum olarak şiddetle mücadele etme, bilinçlenme ve şiddete dayanak çıkan zihniyetin dönüşmesini sağlayacak adımlar atma noktasında sorumluluklarımız var. Kadına şiddete karşı toplumsal bilinci oluşturmalıyız. Personellerimize yönelik eğitim semineriyle çalışma arkadaşlarımızla bayanı ve erkeği ile hep birlikte bu toplumsal sorumluluğu daha da bilinçlenerek üzerimize alacağız ve toplumun her bir ferdini şiddete karşı mücadelede sorumlu görüyor ve bu sorumluluğu üstlenmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Seminer soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Başkan Demirtaş: “Kadına şiddete karşı toplumsal bilinci oluşturmalıyız”

Başkan Demirtaş: “Kadına şiddete karşı toplumsal bilinci oluşturmalıyız”

Başkan Demirtaş: “Kadına şiddete karşı toplumsal bilinci oluşturmalıyız”

Başkan Demirtaş: “Kadına şiddete karşı toplumsal bilinci oluşturmalıyız”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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