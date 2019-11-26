Başkan Demirtaş’tan Gülüç’e 24 derslikli okul müjdesi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, beldeye 24 derslikli okul yapımı için gerekli olan 11 milyon bütçenin il özel idaresi tarafından ödeneğinin ayırıldığını açıkladı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş bu gün makamında Ak Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ak Parti Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit, Belediye Meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katılımı ile basın toplantısı düzenledi.

Başkan Demirtaş Gülüç'e yapımı planlanan 24 derslikli ortaokulun yapımı için il özel idaresinden 11 milyon TL ödeneğin ayrıldığını ve yakın bir zamanda ihaleye çıkacağını açıkladı. Gülüç'te sahil kesiminde ki gezinti alanları için dolgu çalışmalarının ve kafeterya yapımı çalışmalarının devam ettiğini belirten Demirtaş, millet bahçesi, diş hastanesi ve sağlık ocağı projeleriyle ilgili gelişmeler hakkında gazetecilere bilgi verdi. Başkan Demirtaş toplantıda şu sözlere yer verdi; "Öncelikle buradaki değerli çocuklarımıza müjde vermek istiyoruz. Ortaokulumuzun yapım aşamasında ki, maddi olarak İl Özel İdarenin koymuş olduğu bütçe taslak hazırlandı. Dün itibari ile imzalanmış oldu. 2019'da 5,5 trilyon, 2020'de 5,5 trilyon olmak üzere. 24 derslikli bir ortaokul yapılıyor. Bu da beldemiz için önemli bir gelişmeydi. Çünkü beklediğimiz bir çalışmaydı AK Parti ailesi olarak emeği geçen milletvekilimize, valimize, sayın kaymakamımıza, il başkanımıza, ilçe başkanımıza, belde başkanımıza, Ankara'da olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Saadet Oruç Hanımefendiye, muhtarlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yani AK Parti ailesi olarak, Gülüç Belediyesi çalışma arkadaşlarımız olarak teşekkür ediyorum burada. Tabi Zonguldak bölgesi Recep Demirtaş'a, valimizin özellikle hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere, biraz bölgemizde yapılan çalışmalardan bahsetmek istiyorum. 2019 seçimlerinden sonra tekrar göreve talip olduk. AK Parti Belediye başkanı olarak talibiz. Biz istedik ki Gülüç'te daha güzel hizmetler yapılsın, daha güzel çalışmalar yapılsın ve de bunların örneklerini, meyvelerini almaya başladık. Hemen kısa kısa toparlayayım. Biz göreve gelir gelmez Türkiye Belediyeler Birliğinden bütçe bağladık. Yaklaşık maliyeti 500 bin TL civarında. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bize hibe olarak vereceği süpürge aracımız, önümüzdeki 10-15 gün içerisinde geliyor. Bundan sonra ilçe başkanımızın da desteği ile ilkokul projesini gündeme aldıracağız.

Sahilde yeni yürüyüş yerlerimiz için alt yapı dolgu alanı çalışmalarımız tam hızla devam ediyor. Kafeteryamız ihalesi yapıldı, çalışmaya devam ediyor. Diş hastanesi programımız var, gerçekleştirmeye çalışacağız. Orman Bakanlığı'ndan millet bahçesi alanımız için onayı çıktı. Şuan bölge müdürlüğümüzde taslaklar hazırlandı, tahsisi Gülüç Belediyesi'ne yapıyor. Bu bizim için önemli bir gelişmeydi, orada 26 dönümlük arazinin tahsisinin Gülüç Belediyesine yapması bizim açımızdan son derece önemliydi. Bir diğer projemiz sağlık ocağımızın burada belediye binamızın yan tarafına taşıyoruz. İl sağlık müdürümüz ile görüştük, projeyi bize gönderdi. Dağlar Köyü, Topçalı, Hamza Vakıflı, Işıklı Köyü tarafındaki vatandaşlarımızda bu sağlık ocağını kullandığı için üst bölgede zorluk yaşıyorlardı. 3 veya 6 ay içerisinde sağlık ocağımızın bir şubesi aşağıya gelecek. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana milletvekillerimiz, il başkanımız, ilçe ve belde başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Hepimizin ortak amacı Gülüç'e hizmet etmek. İktidar belediyeciliğinin en iyi örneğini Gülüç'te sergilemeye çalışıyoruz. Gülüç'ü ilerleyen günlerde çok daha güzel günler bekliyor. Gülüç'e de en güzel hizmetler yakışır. Biz vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirip daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Ankara'da Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Saadet Oruç hanımefendinin büyük emeği ve katkıları var. Ben kendilerine, milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

Çakır "Başkanımızın bütün projelerinin arkasındayız"

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, birlik ve beraberlik içerisinde olunduğunda aşılamayacak bir problemin olmadığının en güzel örneğini Gülüç'te bir kez daha gördüklerini söyledi. Başkan Çakır konuşmasında "Bugün bir müjdeyi daha Gülüç beldesine vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Seçim döneminde gerek belde gerekse de belediye başkanımız, milletvekillerimiz ve bizler olarak Gülüç halkına söz verdiğimiz bir okul projemiz vardı. Okulun yeri ile ilgili Gülüç belediye başkanımız gereğini yaptı. Kendisi de ve bizlerde projeyi takip ettik. Dün İl Genel Meclisi'nden hayırlısı ile karar çıktı. Yaklaşık 11 Milyon lira civarında ödenek ayırttık. Artık bundan sonrasına hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tabi bunun çıkmasında Milletvekillerimizin, İl Başkanımızın başta Sayın Valimizin, Sayın Kaymakamımız, İl Genel Meclis başkanımız ve İl Genel Meclis üyelerimizin, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizin herkesin katkısı ile birlikte yaptık. Az önce de Gökhan Başkanımız da ifade ettiği gibi birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz vakit aşılamayacak hiçbir şey yok. Başkanımızın bütün projelerinin arkasındayız" dedi.

Fatih Çakır ayrıca Ak Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz'ın da bu projede çok büyük emeği olduğunu, annesinin rahatsızlığından dolayı toplantıya katılamadığını kaydetti.

Yapılan açıklamaların ardından toplantıya katılan mahalle muhtarları Başkan Demirtaş ve Çakır'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA