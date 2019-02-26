Başkan Demirtaş’tan işçilere yüzde 40 zam

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş belediyede çalışan 21 işçi için Belediye İş Sendikası ile sözleşme imzaladı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Belediye İş Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş ve Şube Başkan Yardımcısı Hasan Aydın arasında Şubat 2019 tarihinde başlayan ve belediyede ki 21 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesini imzaladı. İşçilere yüzde 40 oranında zam veren Başkan Demirtaş sözleşmenin tüm işçilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Başkan Demirtaş konuşmasında, "Biz büyük bir aileyiz. Ücret artışları bir yana, çalışanların huzur ve mutluluğunu, çalışma barışı ve istikrarını önemsedik. İşçilerimiz ve ailelerine bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum. Biz Gülüç'te 5 yıllık süreç içerisinde yaptığımız tüm hizmetlerde işçilerimizin büyük alın teri var. Aldıkları zam analarının ak sütü gibi helal olsun. Aileleri ile birlikte güle güle harcasınlar" dedi. Belediye İş Başkanı Osman Karataş ise yaptığı açıklamasında işçilere çok yüksek oranda bir zam verildiğini belirterek Başkan Demirtaş'a emeğin ve emekçinin yanında yer almasından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA