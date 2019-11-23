Başkan Demirtaş’tan sınava girecek öğrencilere moral desteği

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ara tatil kampı sonrası İLKEM Etüt ve Eğitim Kursu öğrencileriyle bir araya gelerek moral desteği verdi.

İLKEM Etüt ve Eğitim Kurs Merkezinde Sınava hazırlanan LGS ve YKS öğrencileriyle Acem Tekkesi'nde ara tatil kampı sonrası birliktelik ve motivasyon adına düzenlenen etkinliğe katılım sağlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sınava girecek gençlere başarılar dileyerek, bazı önerilerde bulundu. Kadifekale, Yaşardoğu ve Derebahçe olmak üzere 3 farklı şubede hizmet veren eğitim kurumunda toplamda 860 öğrenciye eğitim verildiğini Başkan Demirtaş'a anlatan İlkem Eğitim Kursları Koordinatörü Davut Öz, "Eğitim merkezimizde ilkokul, ortaokul, lise takviye kurslarımız var. YKS ve LGS sınav hazırlık kurslarımızda eğitim alan 420 LGS ve YKS öğrencilerimiz test ve deneme sınavlarının olduğu özel bir programla ile sınava hazırlıyoruz. Ara tatil kampı adını verdiğimiz bu programda öğrenciler tatil boyunca zamanlarını soru çözerek değerlendirdi. Programımızın sonunda öğrencilerimiz sizlerle buluşturduk. Öncelikle şahsım ve veliler adına bu noktada gençlerimizin yanında duran, eğitime böylesine kalpten destek veren İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Gençler bizim geleceğimizdir"

Başkan Necattin Demirtaş ise, "Gençler bizim geleceğimizdir. Onlara her alanda sahip çıkmak hepimizin görevidir ve hepimizin ödevidir. Ömür göz açıp kapayana kadar gelip geçiyor. Önemli olan çok yaşamak değil. Önemli olan kalıcı eserler bırakıp hayır duaları alabilmek. Sizler de çok çalışarak bizim yarınlarımıza daha güvenle bakmamızı sağlayın. Ben başaramıyorum deneyin. Ben başaracağım azminde olun. Yüce Allah'tan gireceğiniz tüm sınavlarda olduğu gibi "hayat sınavında" da başarılı olmanızı diliyorum. Emeği geçen değerli hocalarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programa ayrıca İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Mırık, Ramazan Bayraktar, Kadifekale İLKEM İdarecisi İdris Yüce, Derebahçe İLKEM İdarecisi Kenan Topal, Yaşar Doğu İLKEM İdarecisi Ümit Yardım ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA