Başkan Deniz’den 10 Kasım mesajı

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, 10 Kasım Atatürk'ün Ölüm Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Başkan Çakmak, "Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde büyük bir saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Bugüne baktığımızda Büyük Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin değeri her geçen gün toplumumuzun tüm kesimlerince daha iyi anlaşılıyor. Yüreklerimizde taşıdığımız Atatürk sevgisini, ilke ve devrimleriyle ölümsüz eserlerini yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir. Atatürk'ü medeniliğin, ileriliğin ve memleket menfaatlerini üstün tutmanın en muazzez sembolü olarak telakki etmekteyiz. Atatürk yalnızca Türk milletinin değil dünya üzerindeki ezilmiş milletlerinde önderi oldu. Çünkü onlar, atamızı örnek alarak bağımsızlıklarını kazandılar. Atatürk hiç kimsenin karşı karşıya geleceği bir kudret değildir. Hiç kimse bunu arzu etmez. Herkes, bilakis onu Türk Cemiyetinin hala en ileri nigehbanı olarak, en büyük kuvveti olarak telakki etmektedir. Atam Bize emanet ettiğin Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi ve bu vatan ebediyen var olacaktır. Vatana ihanet etmek isteyenlerin yanına hiçbir şey kar kalmayacaktır. Bizler Cumhuriyet Halk Partililer olarak Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete sahip çıkmayı kendimize bir görev olarak biliyor, her yerde ve her alanda güçlü, itibarlı ve müreffeh bir ülke olma yolunda canla başla çalışacağımızın sözünü veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 81. Yıldönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğilir ve tüm gazilerimize şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA