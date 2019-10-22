Başkan Dinçer, 20 günde ikinci acıyı yaşadı

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, 30 Eylül'de kaybettiği annesi Nazmiye Dinçer'in acısı devam ederken, 21 gün sonra ikinci büyük acıyı yaşayarak babası Bilgi (Hayrettin) Dinçer de kaybetti.

Mersin ESOB Başkanı Dinçer, eylül ayının son gününde vefat eden annesi Nazmiye Dinçer'in acısı soğumadan bu kez baba acısıyla sarsıldı. Daha annesinin taziyelerini kabul eden Dinçer, babası Bilgi Dinçer'i de kaybetti.

21 gün arayla ikinci büyük acıyı yaşayan Başkan Dinçer'in babasının naaşı, Yavca Mahallesinde Mersin Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı ve çok sayıda oda başkanı ile sevenlerinin katıldığı cenaze namazı sonrası göz yaşları arasında Yavca mezarlığına defnedildi.

Henüz annesinin acısı soğumadan babasının vefatıyla ikinci büyük acıyı yaşayan Başkan Dinçer, cenazede taziyeleri güçlükle kabul etti.

Kaynak: İHA