Başkan Dinçer öğrencilerle buluştu

Her haftaya farklı bir okulda düzenlen bayrak törenleri ile başlayan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, bu haftaya bayrak töreni için gittiği Hacı Ömer Usluer Özel Eğitim Meslek okulunda başladı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Belediye Meclis üyeleri Cem Elibol ve Mustafa Topaçlı ile ziyaret ettiği Hacı Ömer Usluer Özel Eğitim Meslek okulunda özel öğrencileri ve eğitim merkezi yöneticileri bir araya geldi. Özel ilgiye ihtiyaç duyan öğrencilerle tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Evren Dinçer, öğrencilerin yapmış oldukları çalışmaları inceleyerek öğrencilere hediyeler verdi. Okul yöneticileri ve eğitimcilere hitaben yaptığı konuşmasında eğitimcilik mesleğinin büyük özveri gerektirdiğinin altını çizen Belediye Başkanı Evren Dinçer, özel ilgiye ihtiyaç duyan öğrencilere eğitim vermenin ise paha biçilemez bir karşılığının olduğunu belirtti. Ziyaretin son bölümünde okul yöneticileri ve eğitimcilerle bir araya gelen Başkan Dinçer, özel eğitim okulunda eğitimlerin göz doldurduğunu ve bu başarıda eğitimcilerin payının yüksek olduğunu söyledi.

Başkan Dinçer, okuldan ayrılmadan önce özel öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA