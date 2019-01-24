Başkan Doğan, “Güzel hizmetler yaptık”

Gündoğdu Mahallesi'nde incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı nevzat Doğan, "Ekibimizle hep birlikte diğer mahallelerde olduğu gibi bu mahallemizde de 10 yıldır çok güzel hizmetler yaptık" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Gündoğdu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Doğan'a mahalle inceleme gezisinde Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, daire müdürleri ile muhtar Çetin Ersoy eşlik etti. Cadde ve sokakları gezen, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Doğan, inceleme gezisi sonrası yaptığı açıklamada, "Gündoğdu Mahallemiz hızla gelişen bir mahallemiz. Ekibimizle hep birlikte diğer mahallelerde olduğu gibi bu mahallemizde de 10 yıldır çok güzel hizmetler yaptık. Gündoğdu Mahallemiz hizmetlerimizle adet nakış nakış işlendi. Gündoğdu, bulvarından, ara yollarına, parklarına, camilerine kadar çok güzel bir mahallemiz oldu" dedi.

Bölgede birçok sosyal projenin hayata geçirildiğini kaydeden Başkan Doğan, "Bölgeye içinde spor tesisi, mesire yeri ve parkı olan güzel bir tesis kazandırıyoruz. Yakında hizmete girecek olan kompleks şeklindeki tesislere hiçbir zaman unutmayacağımız 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir'in adını verdik. Kompleks sadece Gündoğdu'ya değil Yeşilova ile başka mahallerimize de hizmet verecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA