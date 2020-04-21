Başkan Doğan, kapalı esnaf için destek istedi

AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ali Doğan, Korona virüs nedeniyle işyerleri kapalı olan kuaförler, berberler, kahvehaneler, eğlence merkezleri gibi işyeri sahiplerine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan destek verilmesi için çalışma başlattı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan kapalı olan işyerlerinin listesini isteyen Doğan, 210 esnafın listesinin olduğu evrakları, Esnaf Odası Başkanıyla birlikte Kaymakam Cemil Öztürk'e teslim etti.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri durdurulan esnafların zor durumda olduğunu belirten Doğan, "Devletimizin ihtiyaç sahiplerine ödediği desteklerden, bu esnaflara da verilmesini gerektiğini düşünüyoruz. İlçemizde bu durumda olan 210 esnafımız var. Bunların listesini sizleri sunuyor, gerekli çalışmanın yapılmasını rica ediyoruz" dedi.

Kaymakam Öztürk, yapılacak 3. faz yardımlara başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağını belirterek, söz konusu esnafların bu yolla başvuru yapmalarını istedi.

Öztürk, Başkan Doğan ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA