Başkan Dündar, öğrencileri yalnız bırakmıyor

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının ilk haftasında öğrencilerle bir arada olmaya devam ediyor. Başkan Dündar, yeni dönemin ikinci gününde Bursa Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerin heyecanına ortak oldu. Eğitime yönelik yatırımların her şeyden önce geldiğine dikkat çeken Dündar, ilçedeki bütün okulların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Başkan Dündar, her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim öğretim döneminin ilk haftasında okul ziyaretleri gerçekleştiriyor. Yeni dönemin ilk gününde Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Nursel Çağlar Anadolu Lisesi'ni öğrencilerin yanında olan Başkan Dündar, bugün de Bursa'nın köklü okullarından Bursa Anadolu Lisesi'nde güne başladı. Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ile birlikte okulu ziyaret eden Başkan Dündar, öğrenci ve öğretmenlere yeni dönemde başarılar diledi.

Bursa Anadolu Lisesi'nin başarılarıyla Türkiye'nin önde gelen okullarından biri olduğunun altını çizen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Türkiye'nin en başarılı okulunda öğrenim görüyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Birçok öğrenci bu okulda öğrenim görmek istiyor. Yıllardır başarılarınızla bizleri gururlandırıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kaliteli eğitim için okullarda her türlü imkânın olduğunu belirten Dündar, "Çok şükür okullarımızda her türlü imkân var. Devletimiz, belediyelerimiz, hayırseverlerimiz eğitim camiasının yanında. Kaliteli ve tecrübeli eğitim kadrosuyla birlikte başarı da geliyor. Bizlere düşen görev de sizlere destek olmak. Osmangazi'deki 254 okulda 187 bin öğrenci öğrenim görüyor. Belediye olarak bu okullarımızın her türlü ihtiyacına destek veriyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak bizler, okullarımızın tamamına hizmet götürüyoruz. Bazılarında boya, badana ve tadilat çalışmaları yaptık, bazılarına ise sınıf, spor sahası, çevre duvarı ve bahçe düzenlemeleri ile destek olduk. İlçemize 3 adet sıfırdan okul kazandırdık. Bu hizmetleri yerine getirmek bizler için şereftir, onurdur. Burada geleceğimiz olan gençlerimiz yetişiyor. Bizler geleceğe umutla ve güvenle bakıyoruz. Geleceğimiz sizlersiniz, sizlere güveniyoruz. Sizler için elimizden ne geliyorsa yapmak bizlerin vazifesidir. Rabbim hepinize zihin açıklığı versin. Dönem sonunda inşallah gönlünüzden ne geçiyorsa onu elde edin." diye konuştu.

Daha sonra söz alan Osmangazi Kaymakamı Ali Partal da 2023-2024 yılının öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olmasını temenni ederek, "Yeni dönemde tüm eğitim camiamıza başarılar diliyorum. Öğrenciler olarak sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Ülkemizin en büyük zenginliği sizlersiniz. Dolayısıyla sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz gerekiyor. Bu yaşlarda artık meslek seçimi yapmanız da gerekiyor. Hedeflerinize ulaşmak için şimdiden meslek konusunda karar vermeniz gerekiyor. Mesleğinizi doğru seçin ki, hayatınız boyunca rahat edin. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Başkan Dündar, Kaymakam Partal ile birlikte sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Ziyaret sırasında öğrencilere Osmangazi Belediyesi tarafından üniversite sınavlarına hazırlık kitabı hediye edildi.

