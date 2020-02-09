Başkan Durğun: “9 Şubat, sigarayı bırakmak isteyenler için bir fırsattır”

Yeşilay Derneği Van Şube Başkanı Hakan Durğun, 9 Şubat'ın sigarayı bırakmak isteyenler için bir fırsat olduğunu söyledi.

'9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında dünyadaki en büyük sağlık sorununun sigara olduğunu ifade eden Yeşilay Derneği Van Şube Başkanı Hakan Durğun, sigara kullanımının başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve KOAH hastalığı gibi birçok hastalığa neden olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünya genelinde her yıl 8 milyon insanın sigaraya bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğine dikkat çeken Durğun, sigaranın hem kişiye hem de çevresine zarar verdiğini belirtti. Sigara bağımlıları için 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nün bir dönüm noktası olabileceğini vurgulayan Durğun, "Sigara; fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılıktır. Ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanımızı sigaradan dolayı kaybediyoruz. Bunun yanında pasif etkilenmeden doğan hastalıklar ve zararlar da ayrıca acı bir tablo olarak ortaya çıkıyor. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı, aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini de olumsuz yönde etkileyen bir bağımlılıktır" dedi.

Kaynak: İHA