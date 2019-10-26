Başkan Dutlulu’dan fabrika işçilerini sevindiren proje

Akhisar Belediyesi, sabahın erken saatlerinde otobüs duraklarında servis bekleyen fabrika işçilerini soğuktan ve sıcaktan korumak için planlanan Kapalı İşçi Toplanma Merkezleri'nin ilkini hayata geçirdi.

Akhisar Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nden önce vaat ettiği bir projeyi daha hayata geçirdi.

'Akhisar'a ve Akhisarlılara en iyi hizmetleri yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kapalı İşçi Toplanma Merkezleri hakkında bilgiler vererek, konuşmasına şöyle devam etti: "Aylar önce söz verdiğimiz, fabrika işçilerimizi, kışın soğuğundan yazın sıcağından kurtaracak Kapalı İşçi Toplanma Merkezleri'mizin ilkini hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Akhisar Lisesi yanında yaptığımız merkezimizin inşaatı bitmek üzere. Kısa süre içerisinde tamamlanacak. İşçilerimiz artık soğuktan, yağmurdan, sıcaktan rahatsız olmadan servis araçlarını bekleyecek. Bu merkezlerin sayısını arttıracak ve işçilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Akhisar'ımıza hayırlı olsun"

İlki, Akhisar Lisesi yanına yapılan Kapalı İşçi Toplanma Merkezleri'nin, servis araçlarının durduğu noktalara göre sayısının arttırılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA