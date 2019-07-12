Başkan Dutlulu’dan Volkswagen’e davet

Otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'de yatırım kararının ardından, otomobil firmasına bir davet de Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan geldi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan, Manisa ve İzmir'de yatırım kararı alan otomotiv devi Volkswagen'e davet geldi. Başkan Dutlulu, hızlı ulaşım ağının yanı sıra, lojistik ve stratejik konum olarak da önemli bir noktada bulunan Akhisar'a gelecek her türlü yatırıma destek olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Akhisar, sınırları içerisinden geçen İzmir-İstanbul otobanı, demir ağı ulaşımı ve Ege'nin en önemli iki limanı olan İzmir ve Çandarlı limanlarına yakınlığı ile yatırımcıların son yıllarda dikkatini çekiyor. Parselleri tükenen OSB ve tarım üzerine Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdikleri Zeytin ihtisas Organize Sanayi Bölgesi ile üreticilik alanındaki kabiliyetini de kanıtlayan Akhisar, Türkiye'ye yatırım kararı alan Volkswagen'i ilçeye davet etti.

"Her türlü desteği vermeye hazırız"

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Dutlulu, "Akhisarımız, Volkswagen'in otomobil üretimi yatırımı için en uygun şehirler arasında yer alıyor. Biz Akhisar Belediyesi olarak, yatırımı gerçekleştirecek olan Volkswagen firmasına belediyemize ait arsaları ücretsiz olarak tahsis edebiliriz. Stratejik ve lojistik konum olarak Akhisar'ın bu yatırıma en uygun şehir olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada şehrimizin kalkınması için, iktidar partisinin milletvekilleri ve yöneticilerini de girişimleri başlatmaları için adım atmaya davet ediyoruz. Kabiliyetli iş gücü, genç nüfusu, tarımdaki zenginliği ve sportif başarılarıyla göz dolduran Akhisarımızın, şimdi de sanayi alanındaki gelişimini Volkswagen ile taçlandırmak istiyoruz. Volkswagen firması yetkililerinin, bu önemli yatırımı nerede yapacaklarına karar vermeden önce bölgemizi ziyaret ederek, yatırım imkanlarını incelemeye davet ediyoruz. Bu yatırıma her türlü desteği vereceğimizin de bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA