Başkan Duymuş’un fabrika ziyareti
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldede faaliyet gösteren fabrikayı ziyaret ederek yetkilileriyle bir araya geldi.
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldede faaliyet gösteren fabrikayı ziyaret ederek yetkilileriyle bir araya geldi.
Görüşmeleri sonrası bir açıklama yapan Başkan Duymuş, beldedeki fabrika yetkilileriyle sürekli istişarelerde bulunduklarını belirtti. Duymuş, "Fabrika müdürleri, yöneticileri, Vezirhan Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı, yönetim kurulu, kamyoncu kardeşlerimiz ve mahalle muhtarlarımız ile bir araya geldik. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımın da bulunuldu. Yaptığımız toplantının hayırlara vesile olmasını dilerim. Fabrika yetkililerine ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA
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