Başkan Elbi’den öğrencilere akıllı saat müjdesi

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başladı. Öğrenciler ders başı yaptı. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, ders başı yapan öğrencilere başarılar dileyerek, yılsonunda akıllı saat hediye edeceğinin müjdesini verdi.

Karabiga Beldesi Mustafa Kemal İlk ve Orta Okulu'nda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı nedeniyle öğrenciler ders başı yaptı. İlk ders zili çalmadan önce Belediye Başkanı Ahmet Elbi, öğrencilerle bir araya gelip, yeni eğitim ve öğretim yılı için başarılar diledi.

Öğrencilere yılsonu akıllı saat hediye edeceğinin de müjdesini veren Belediye Başkanı Ahmet Elbi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk ders zili çaldı. Öğrencilerimiz okullarına kavuştu. Bugün, çocuklarımızın ilk gün heyecanlarında yanlarında olduk. Geçtiğimiz yıl okullar açılırken tüm çocuklarımızdan derslerine çalışmaları sözünü alarak sene sonunda ayırmadan bisiklet hediye etmiştik. Bu yılda öğrencilerimizden söz aldık ve sene sonunda tüm öğrencilerimizi ayırmadan akıllı saat hediye edeceğiz. 2023-2024 eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)