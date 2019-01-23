Başkan Epcim’den Özatak ve Öztaş ailelerine ziyaret

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan adayı gösterilen Cüneyt Epcim; Özatak ve Öztaş ailelerini ziyaret etti.

Başkan Epcim, kentin değişik mahallelerindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Her akşam bir ailenin misafiri olan Başkan Epcim, vatandaşlara yapılan hizmetler ve yeni dönem projeleri hakkında detaylı bilgiler veriyor. Başkan Cüneyt Epcim, dün akşam da AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Abdulmecit Tarhan ve beraberindeki partililer Gazi Mahallesi sakinlerinden Halit Özatak'ı ve komşularını, Biçer Mahallesi sakinlerinden H. Ebubekir Öztaş'ı ve komşularını ziyaret etti. Başkan Epcim, ailelerin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyerek, yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlar ise, Hakkari çevresinin bir anda değiştiğini belirterek, bu hizmetlerin devamını istediler.

Kaynak: İHA