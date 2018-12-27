Başkan Ercan, mahalle danışma meclis toplantısına katıldı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Sandığa en iyi şekilde sahip çıkacağız, üstümüze düşeni yapacağız" dedi.

AK Parti Sincan İlçe Başkanlığı, Törekent, Mevlana ve Gökçek Mahalle sakinlerinin katılımıyla düzenlenen Mahalle Danışma Meclisi Toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıya AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, teşkilat üyeleri ile mahalle sakinleri katıldı. Başkan, Ercan konuşmasında 31 Mart yerel seçimine yer verdi. Başkan Ercan "Sincan'a güvenimiz her zaman tam. Tüm seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de alnımızın akıyla üstümüze düşen vazifeyi en iyi şekilde yapacağız, sandığa sahip çıkacağız. Canla başla çalışarak Allahımız'ın izniyle en fazla oyu alıp, Büyükşehir'e de en fazla katkıyı sağlayacağız" ifadelerinde bulundu.

AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da 2018 yılını değerlendirdi, 2019 yılında atılacak adımlardan bahsetti. Başkan Arslanargun, "2018 yılında Ankara ilçe teşkilat birincisi olduk. Sizlere bir söz vermiştik Sincan'ı birinci yapacağız dedik. Hamdolsun bu sözümüzü tuttuk" diye belirtti.

Kaynak: İHA