Başkan Ercan, Sincan esnafıyla kucaklaştı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan esnafının kapısını çaldı. Ercan her çaldığı kapıda sıcak, samimi bir şekilde ağırlandı.

Vatan Caddesi, Kader Sokak, Korkmaz Sokak, Yaşar Kemal Caddesi ve 93. Cadde'de bulunan esnafı ziyaret eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, esnafla sohbet etti, hayırlı ve bol kazançlar diledi. Ercan esnaf ziyaretleri sırasında yoldan geçen vatandaşlarla da selamlaştı, hatırlarını sordu.

Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Ercan, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Kendine gösterilen yakın ilgi karşısında mutlu olduğunu ifade eden Ercan, "Sık sık esnafımız ve halkımızla bir araya gelerek onların derdine, mutluluğuna ortak olmaya çalışıyoruz. Varsa sıkıntıları hep birlikte çözüm yolları buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Ercan'ın ziyaretinden oldukça memnun kaldıklarını belirten esnaf ise kendilerini ziyaret ettiği için Ercan'a teşekkür ederek, başarılar diledi.

Kaynak: İHA