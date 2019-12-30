Başkan Erdal: “Amacımız mesleğimizi ve meslektaşlarımızı en iyi standartlara ulaştırmak”

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Erdal, "Yeni yılda da Konya Sersbet Muhacebeci Mali Müşavirler Odası olarak meslektaşımıza sunduğumuz hizmetlerde ki var olan başarı çıtasını daha da yükselteceğiz" dedi.

Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Erdal yaptığı açıklamada, "Sevinçlerini ve üzüntülerini birlikte paylaştığımız 2019 yılını geride bırakarak, yeni umutlarla, yeni heyecanlarla 2020 yılına giriyoruz. Her yıl olduğu gibi 2020 yılında da odamız ve mesleğimiz adına ne yapılması gerekiyorsa hepsini başarıyla gerçekleştireceğiz. Başarılı faaliyetlere imza atacak gücümüz ve inancımız ilk günkü heyecanla eksilmeden devam ediyor. Amacımız mesleğimizi ve meslektaşlarımızı en iyi standartlara ulaştırmak ve her zaman mesleğimizin ve meslektaşımızın yanında olmaktır. Yeni yılda da Konya SMMM Odası olarak meslektaşımıza sunduğumuz hizmetlerde ki var olan başarı çıtasını daha da yükselteceğiz. Bu duygularla meslektaşlarımın ve tüm hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyor, yeni yılın sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA