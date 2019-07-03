Başkan Erdem çocuklara kitap okudu

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz" etkinliğiyle 6 yaş grubu çocuklar yaz tatilini kitapla iç içe geçiriyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem çocuklarla beraber "Üç Kedi Bir Dilek" kitabını okudu.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün çocukları kitap okumaya teşvik etmek için düzenlediği "Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz" faaliyeti başladı. 6 yaş grubundaki çocukları ebeveynleriyle birlikte kütüphaneyle buluşturan "Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz" projesi, çocuklara kitapla iç içe olma imkânı sunuyor. Etkinliğe ebeveynleriyle birlikte katılan çocuklar, Nilüfer Belediyesi Üçevler, Demirci ve Misi Çocuk Kütüphanesi'nde salı, çarşamba ve perşembe günleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere ikişer oturumla bir ay boyunca kitaplarla buluşup, okuma serüvenine katılıyorlar.

Bu yıl Üçevler, Görükle, Dumlupınar, Demirci, Gölyazı, Gümüştepe ve Özlüce mahallelerindeki çocuklar, buluşmalar sırasında dev kitap okuma, boyama, mandala, ritim, masal, keçe atölyeleri ve psikolog oturumu gibi etkinliklerle daha da keyifli zaman geçiriyorlar. Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'ne üye olarak ödünç kitap alma fırsatı bulacak olan çocuklara ayrıca her buluşmada bir kitap hediye ediliyor.

Bu Yaz Kütüphanedeyiz etkinliğinin Demirci Kütüphanesi'nde yapılan bölümüne katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da, çocuklarla bir araya geldi. Başkan Turgay Erdem, çocuklara Sara Şahinkanat'ın "Üç Kedi Bir Dilek" adlı kitabından hikaye okudu.

Çocuklara, kitap okuma alışkanlığını küçük yaşlarda aşılamayı ve kütüphanelerle tanıştırmayı hedeflediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Çocuklarımızın başarılı fertler olması için bol bol kitap okumaları gerekiyor. Çocuklarımızı kütüphanelerle buluşturuyoruz. Çocuklarıyla birlikte kütüphanelerimize gelerek "Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz" projemize destek veren ebeveynlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA