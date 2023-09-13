Başkan Erdem: “Zor bir dönemi dayanışma içinde başarıyla geçirdik”

Nilüfer'in muhtarlarıyla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Zor bir dönemi dayanışmayla başarılı diyebileceğimiz şekilde geçirdik. Ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde ayağımızı yorgana göre uzatarak süreci yürütmeye çalışıyoruz" dedi. Kaçak yapılaşmayla mücadeleye de değinen Başkan Erdem, bu konuda muhtarların desteğini istedi.

Nilüfer'in mahallelerini tek tek ziyaret ederek sorunları yerinde inceleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, periyodik olarak düzenlediği buluşmalarla da muhtarların mahalleleriyle ilgili sorunlarını dinliyor. Mahalle muhtarları, başkan yardımcıları ve müdürlerin de tam kadro yer aldığı toplantılarda muhtarların mahallelerine yönelik ilettiği sorunlara çözüm önerileri üretilerek, eksiklikler kısa süre içinde gideriliyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, muhtarlarla ilgili buluşmasına bir yenisini daha ekledi. Verimli geçen toplantıda konuşan Başkan Turgay Erdem, eksikliklerin giderilmesi için hızlı bir şekilde aksiyon alacaklarını vurguladı. Bugüne kadar yaptıkları hizmetler için Nilüfer'in muhtarlarına teşekkür eden Başkan Erdem, geride kalan hizmet dönemine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Başkan Erdem, "Yeni dönem için önümüzde kısa bir zaman kaldı. Hep beraber zor bir dönemi geçirdik. Kimse için kolay bir dönem değildi. Tarihte de böyle bir dönem yaşanmadı. Bu da bizim şanssızlığımız oldu. Pandemi döneminde evlere kadar giderek, hizmetleri sürdürdünüz. Depremin ardından dayanışmayla vatandaşlarımızı harekete geçirdiniz. Bizler de size desteklerimizi sunduk. Zor ama başarılı diyebileceğimiz bir dönem geçirdik. Hep beraber krizleri yönetmeyi iyi başardık. Bundan sonraki dönemlerde de daha güzel şeyleri birlikte yaparız. Bugüne kadar bize güzel bir yol arkadaşlığı yaptınız. Bundan sonraki süreçte de omuz omuza vererek görevimizi en iyi şekilde yapacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomik anlamda zor bir dönemden geçtiği ve muhtarların talepleri belirlerken bu durumu göz ardı etmemesi gerektiğinin altını çizen Başkan Turgay Erdem, mahallelerde önceliklerin belirlenmesinin önemli olduğuna değindi. Başkan Erdem, "Sizlerle beraber Nilüfer'i daha iyi yerlere getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bütün bu zorluklara rağmen her zaman olduğu gibi Nilüfer, Türkiye'de en iyi 10 ilçe arasında yerini alıyor. Biz, önümüze bakıyoruz. Önümüzde 7 ay var ve bu süre içinde hizmetlerimizi tamamlayarak sonuçlandırmak hepimizin görevi. Eksikler elbet kalacaktır. Hızlı bir şekilde müdahale edebilmemiz, eksikleri görebilmemiz için sizin de bakış açınız çok önemli. Mahallelerinize yönelik taleplerinizde öncelikleri belirleyerek bize iletmenizi rica ediyorum. Taleplerin hepsine aynı anda yetişebilmemiz söz konusu değil. 2019 yılında göreve başladığımızda bütçemiz 414 milyon, borcumuz ise 318 milyon TL'ydi. Dün itibariyle Meclis'te aldığımız kararla birlikte 2023 bütçesi, 2 milyar 300 milyon oldu. Buna rağmen borcumuz yine yaklaşık 320 milyon. Bu bile aslında başarının bir göstergesi. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmaya çalışıyoruz. Ekonomideki bu çalkantıyı sizler de düşünün. Zor bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Bunu göz ardı etmeyin" ifadelerini kullandı.

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En büyük sıkıntılardan birinin kırsal alanlardaki kaçak yapılaşmayla mücadele olduğuna dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kaçak yapılaşmayla mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdürdüklerini, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Valiliği'nin de kaçak yapı yıkımlarına başladığını söyledi. Başkan Erdem, "Biz, bu konudaki mücadelemizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ancak "Ona izin veriyorsunuz, buna vermiyorsunuz" diye bazen spekülasyonlar da oluyor. Böyle bir ayrımcılık asla yok, olmadı da. Hiç kimsenin kimseye taviz verdiği yok. 52 kaçak yapı yıktık, yıkmaya da devam ediyoruz. Özellikle kırsal alanlardaki Yaylacık, Tahtalı, Alaaddinbey bölgelerinde yoğun yaşanan bu hadiselerde bize lütfen daha hızlı bilgi verin. Yasal süreç çok yavaş işlediği için bu işte gecikmenin bizden kaynaklandığı zannediliyor. Bu konuda lütfen bizlere yardımcı olun. Bu sesimizi artık büyükşehir belediyesi ve Bursa Valiliği de duydu. Bu aydan itibaren onlar da yıkımlara başladılar ve bizimle birlikte yıkımlara iştirak edecekler. Hiç kimse "Ben kaçak yapıyı yapayım, nasıl olsa kalır" düşüncesi içinde olmasın" dedi.

Asfalt çalışmalarına da değinen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Yeni mahallelerde asfalt çalışmalarına çok ihtiyaç var. 30 kilometreye yakın asfalt çalışması, 30 kilometre de sathi kaplama yaptık. Köyleri birbirine bağladık. İnegazi, Üçpınar, Yaylacık, Tahtalı arasındaki bağlantı yollarıyla ilgili talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaz döneminin neredeyse yarısını yeni yapılaşmanın yoğun olduğu mahallelerden biri olan 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde geçirdik. Birçok yol büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda olmasına rağmen biz, vatandaşlarımız zor durumda kalmasın diye çalışmalar yaptık. Çalışmalar tam olarak bitmiş değil. Altyapı çalışmaları gelecek, başka kurumların kazıları olacak. Bu nedenle yollarda yine bozulmalar olacak. Ama biz, insanlar evlerine çamurda gitmesinler diye uğraş veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Nilüfer'in devlet okulu ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Turgay Erdem, 23 Nisan Mahallesi'nde şuyulama çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, tapuların çıkmasıyla birlikte 24 sınıflı bir okulun temelini atacaklarını söyledi. Hasanağa Mahallesi'ndeki okulun boşaltıldığını, yeni okulun yapımına henüz başlanmadığını, öğrencilerin bu nedenle mağdur olduğunu dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Oradaki çocuklarımız, Kızılcıklı Mahallesi'ndeki okula gidiyorlar. Servislerin Milli Eğitim tarafından karşılanması gerekiyor. Konunun direkt olarak bizle ilgisi olmamasına rağmen servis desteğini Şubat ayından bu yana biz veriyoruz" şeklinde konuştu.

Nilüfer'de iki ayrı muhtarlar derneğinin birleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Cengiz de, "Arkadaşlarımızın tek bir çatı altında birleştiğini görmek, hepimizi mutlu ediyor. Dayanışma içinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Toplantıda söz alan muhtarlar da, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e park, kaldırım, temizlik işleri gibi konulardaki talep ve sorunlarını iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)