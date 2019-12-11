Başkan Erdem’den Beşevler Sanayi Sitesi ve NİLTİM’e ziyaret

Beşevler Sanayi Sitesi ve Nilüfer Ticaret Merkezi yönetimlerini ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Birlikte çalışarak örnek ve temiz bir bölge oluşturabiliriz" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, S.S. Bursa Beşevler Sanayi Site İşletme Kooperatifi (BSS) ve Nilüfer Ticaret Merkezi (NİLTİM) yönetimlerini ziyaret etti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ve Temizlik İşleri Müdürü Necat Vatansever'in de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Turgay Erdem ilk olarak Beşevler Sanayi Sitesi Başkanı Sabri Koçoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Beşevler Sanayi Sitesi Başkanı Sabri Koçoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e görevinde başarılar diledi. İş birliği mesajlarının verildiği ziyarette Koçoğlu, "Geçmişte Nilüfer Belediyesi ile iş birliği yaparak güzel çalışmaların altına imza attık. Bu iş birliğinin devam edeceğini umuyorum" dedi.

Koçoğlu, çevre temizliği, asfalt onarımı ve sanayi sitesi içinde yer alan kaldırımlardaki atıl araçların kaldırılması konusunda da Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'den destek istedi.

Daha yaşanabilir bir Nilüfer inşa etmek için her türlü hizmeti yapmaya hazır olduklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, "Nilüfer Belediyesi olarak sanayi esnafımızın sorunlarını dinlemek, birlikte hangi çalışmaları yürütebileceğimizi konuşmak için buradayız. Birlikte yapacağımız çalışmalarla örnek bir bölge oluşturabiliriz. Sanayi esnafımız çevre temizliği konusunda duyarlı olmalı" diye konuştu.

Sanayi sitesi içindeki kaldırımlara ve yollara çöp, moloz, atıl durumdaki araç, atık ve malzemelerin bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi olarak bu konuda gerekeni yapacaklarını vurguladı. Erdem'in bir sonraki adresi 70 işyeri bulunan Nilüfer Ticaret Merkezi yönetimi oldu. NİLTİM Başkanı Mustafa Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Erdem, bölgedeki sanayi ve ticaret merkezlerinin ortak sorunu olan atıkların toplanması ve temizlik işlerinin sanayi yönetimleri ve Nilüfer Belediyesi'nin işbirliği ile çözülebileceğini ifade ederek; "Bu bölgede başlatacağımız kapsamlı temizlik hareketine tüm yönetimlerin desteğini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA