Başkan Erdem’den miniklere ilk gün sürprizi

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, okul hayatları yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerinin yanlarındaydı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Erdem’den miniklere ilk gün sürprizi

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, okul hayatları yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerinin yanlarındaydı. Miniklere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Başkan Erdem, günün anısına da kalem kutusu seti armağan etti.

Yurt genelinde olduğu gibi Nilüfer'de de yeni eğitim ve öğretim yılı heyecanı yaşandı. Özellikle okul hayatları yeni başlayan miniklerin heyecanı başkaydı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de öğrenci ve öğretmenlerin ilk ders zili sevinçlerine ortak oldu. Başkan Erdem, okul hayatına yeni başlayan minikleri sınıflarında ziyaret ederek onlara hayatlarının yeni döneminde başarı diledi.

Nilüfer Belediyesi Bursa İlkokulu, Emir-Koop İlkokulu ve Hüsnü Züber İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Erdem, okul idarecileri ile de sohbet ederek belediye olarak nasıl destek verebileceklerini konuştu. Sınıfları da ziyaret eden Başkan Erdem, okula başlamanın sevincini yaşayan miniklerin yanında oldu. Öğrencilere küçük bir sürpriz de yapan Başkan Erdem, okul ihtiyaçlarının bulunduğu kalem kutusu seti armağan etti. Aldıkları hediye karşısında mutlu olan öğrenciler, Başkan Erdem'e teşekkür etti. Başkan Erdem, ayrıca Hüsnü Züber İlkokulu'nda yeni eğitim öğretim yılı için düzenlenen açılış törenini de izledi.

Nilüfer Belediyesi, bu yıl Nilüfer'de ilkokula başlayan farklı okullarda yaklaşık 7 bin öğrenciye kalem kutusu seti hediye etti.

Başkan Erdem’den miniklere ilk gün sürprizi

Başkan Erdem’den miniklere ilk gün sürprizi

Başkan Erdem’den miniklere ilk gün sürprizi

Başkan Erdem’den miniklere ilk gün sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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