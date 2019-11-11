Başkan Erdoğan 11 Milyon Fidan Dikme Etkinliği'nde önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ni sert sözlerle eleştirdi.

"11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Buna gerek yok" diyerek iptal ettiği atık su arıtma tesisi projesi hakkında konuştu. Projenin iptal edilmesine ve 'temel atmama' töreni gerçekleştirilmesine tepki gösteren Erdoğan, "Şu gaflete bakın. Ülkeye ve millete hizmet, bunların bünyesine ağır gelir. Bu yaklaşım, İstanbul'u pisliğe mahkum etmektir." ifadelerini kullandı.