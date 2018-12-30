Başkan Erdoğan "39 ilçemizde de..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanlığı Toplantısı'nda konuştu. Hedefine CHP'yi alan Erdoğan yerel seçimler hakkında "İstanbul sıradan bir şehir değil. İnşallah bu seçimde 39 ilçemizde gümbür gümbür gelmemiz lazım." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Yeniden aday gösterdiğimiz veya ilk defa bu yıl yarışa girecek adaylarımıza başarılar diliyorum."

"Bu kadronun menşeine indiğimizde, çok daha eskilere özellikle 1994 yılındaki İBB Başkanlığı dönemimize kadar gidebiliriz. Bu süre içerisinde çeşitli kademelerde bayrak değişimleri yaşandı. Vedalaştığımız yol arkadaşlarımız oldu. AK Partiyi AK Parti yapan değerlerimiz, azmimiz, fedakarlığımız, heyecanımız dimdik ayakta kaldı."

"Elbette bu günlere kolay gelmedik. Yeri geldi vesayetin kıskacında boğulmaya çalıştık."

"'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Sözümüzde durduk, teröristleri inlerinde bastık ve imha ettik, imha ediyoruz."

- Bugünlere kolay gelmedik, Milletimizle el ele vererek her şeyin üstesinden gelmeyi çalıştık

- Tüm bunları kuruluşumuzdan buguğne dava arkadaşlarımızla ve sizlerle başardık

- Sayın Sözen'in açıklaması çok ilgimi çekti İstanbul'un benden önceki CHP'li belediye başkanı, Nurettin Sözen Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla ilgili dikkat çekici değerlendirme yaptı, çok üzüldüm.

- Biz geldik İstanbul'da çöp kaldı mı? Bizimle birlikte grev denilen olaylar ortadan kalktı.

- "Grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun, öyleyse de toplumun genelinde grevler minimize oluyor, grevsiz bir toplum meydana getirdik ama bak şimdi İzmir'de, İZBAN'da grev yar. Hadi buyrun niye çözmüyorsunuz? CHP mantığında grev var."

- "Seçim kaybeden, oyu düşen, halkla arasındaki iletişimi bozulan her arkadaşımız dönüp kendini sorgulamalı. 'Nerede yanlış yaptım?'. Suçu başkalarına atmak, hele hele millete atmak sadece züğürt tesellisidir."

- "Her ilçede, her ilde eksiğimizi, fazlamızı görüp ona göre yola devam edeceğiz."

- "Hassasiyetlere dikkat edeceğiz. 'Burada da işte hanımlar fazla oldu' deme hakkımız yok. Bu toplumun yüzde 51'i bayan. Buna bir defa dikkat edeceğiz."

- "İstanbul sıradan bir şehir değil. İnşallah bu seçimde 39 ilçemizde gümbür gümbür gelmemiz lazım.

- "Dünya değişirken bizim yerimizde saymamız işin tabiatına aykırıdır. 18-35 yaş arası kuşağa kendimizi daha iyi anlatmamız lazım."

- "Bu davanın sonunda mal, mülk, şan, şöhret bekleyen yanılır."

- "Her ilçede, her ilde eksiğimizi, fazlamızı görüp ona göre yola devam edeceğiz."

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