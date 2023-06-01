Başkan Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 2024 yerel seçimler öncesi kongre süreçleri başlıyor!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklama ile 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimler sonrası hiç vakit kaybetmeden 2024 yerel seçimler öncesi çok daha güçlü teşkilatlarla büyük değişikliklerin yapılacağı kongre süreçlerinin başlatıldığını duyurdu.

YAYINLAMA
Google News

AK Parti'de "bir seçimin bitişi diğer seçimlerin başlangıcıdır" parolasıyla Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimlerinin hemen ertesi gün, 2024 mahalli idareler seçimleri için şimdiden seçim çalışmalarına başlamış oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "AK Partimizin en büyük özeliği sürekli kendini yenileyebilme kabiliyetidir, kuruluşumuz üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen iktidarımızı sürdürüyor olmamızı bu vasfımıza borçluyuz. Mahalli süreci başlamadan 2024 Mart'ına çok daha güçlü bir şekilde çok daha güçlü bir teşkilatla gireceğiz" diyerek kongre süreçlerinin hemen başlayacağını ve teşkilatlarda büyük değişikliğe gideceklerinin sinyalini verdi.

"2024 MART YEREL SEÇİMLERİNE YENİLENEREK GÜÇLÜ BİR TEŞKİLATLARLA GİRECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada "AK Partimizin en büyük özeliği sürekli kendini yenileyebilme kabiliyetidir, kuruluşumuz üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen iktidarımızı sürdürüyor olmamızı bu vasfımıza borçluyuz. esasen son il kongrelerimizde ve milletvekilliği listelerimizde ciddi bir değişime gittik, diğer partilere göre oldukça yüksek oranlı bu yenilenmeyi kiymetli görüyoruz. Şayet hala eksik bıraktığımız veya düzeltmemiz gereken yerler varsa onları da hızla telefi edeceğiz. İnşaallah, bunları mahalli seçim süreci başlamadan tamamlayarak 2024 Mart'ına çok daha güçlü bir şekilde, güçlü bir teşkilatla gireceğiz. Ne diyor yunus? Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası. AK Parti'nin milletimizin gönlündeki yeri hiç bir zaman eksilmez, gerilemez. Ülkemizde bunca yıldır siyasette ve iktidarda olup da hala açık ara birinci olarak varlığını sürdüren başka bir parti örneği yoktur" diyerek kongre süreçlerinin başladığını ve teşkilatlarda büyük değişikliklerin olacağının sinyalini vermiş oldu.

Dünya Basını Erdoğan'ın zaferin böyle gördü! Fransız gazetesi'nden bomba manşet: "Yenilmez Erdoğan seçimi kazandı"Dünya Basını Erdoğan'ın zaferin böyle gördü! Fransız gazetesi'nden bomba manşet: "Yenilmez Erdoğan seçimi kazandı"

29 Mayıs gazete manşetleri-Erdoğan'ın zaferini gazeteler böyle gördü29 Mayıs gazete manşetleri-Erdoğan'ın zaferini gazeteler böyle gördü

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Erdoğan'ın, diğer parti liderlerinin memleketlerinde aldığı oylar dikkat çektiCumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Erdoğan'ın, diğer parti liderlerinin memleketlerinde aldığı oylar dikkat çekti

Recep Tayyip Erdoğan kazandı, Fatih Altaylı hazmedemedi!Recep Tayyip Erdoğan kazandı, Fatih Altaylı hazmedemedi!

Başkan Erdoğan seçim zafer konuşmasında Külliyeden halka seslendi: Hiç kimse kaybetmedi, herkes kazandıBaşkan Erdoğan seçim zafer konuşmasında Külliyeden halka seslendi: Hiç kimse kaybetmedi, herkes kazandı

ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan'ın seçim zaferi açıklaması: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorumABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan'ın seçim zaferi açıklaması: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Azerbaycan'da coşkuyla kutlandıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Azerbaycan'da coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17'nci seçim zaferi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17'nci seçim zaferi!

Sözcü Gazetesi cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini böyle duyurdu: Adam yine kazandı!Sözcü Gazetesi cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini böyle duyurdu: Adam yine kazandı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP'li gazeteci Merdan Yanardağ, seçim yenilgisini Akşener'e kesti, CHP'li seçmene çok ağır sözler söyledi
CHP'li gazeteci Merdan Yanardağ, seçim yenilgisini Akşener'e kesti, CHP'li seçmene çok ağır sözler söyledi
Jahrein Lakaplı Ahmet Sonuç'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert açıklama! Yerden yere vurdu!
Jahrein Lakaplı Ahmet Sonuç'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert açıklama! Yerden yere vurdu!
CHP'den Sonra İYİ Parti'de de değişim sesleri yükselerek Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşmeler başladı
CHP'den Sonra İYİ Parti'de de değişim sesleri yükselerek Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşmeler başladı
Melih Gökçek'ten bomba iddia, Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı Ekrem İmamoğlu rest çekip gelmeyeceğini bildirdi
Melih Gökçek'ten bomba iddia, Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı Ekrem İmamoğlu rest çekip gelmeyeceğini bildirdi
Son Haberler
Rusya, ABD istihbaratının büyük casusluk operasyonunu çökertti
Rusya, ABD istihbaratının büyük casusluk operasyonunu çökertti
Böbrek Taşı İçin Hangi Doktora Gidilir? Böbrek Taşına Hangi Doktor Bakar, Hangi Bölümden Randevu Alınır?
Böbrek Taşı İçin Hangi Doktora Gidilir? Böbrek Taşına Hangi Doktor Bakar, Hangi Bölümden Randevu Alınır?
Anayasa Mahkemesi Bekçiler Kanunu'nda yer alan hükümlerin bazılarını iptal etti
Anayasa Mahkemesi Bekçiler Kanunu'nda yer alan hükümlerin bazılarını iptal etti
MGM duyurdu: 13 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağış için önlemler alındı! Hava durumuna bakmadan dışarıya çıkmayın
MGM duyurdu: 13 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağış için önlemler alındı! Hava durumuna bakmadan dışarıya çıkmayın
YSK,14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı, Partilerin kaç milletvekili çıkardığı belli oldu
YSK,14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı, Partilerin kaç milletvekili çıkardığı belli oldu
Kişisel menfaatler ülke menfaatlerin üstüne çıktı diyerek İYİ Parti'den istifa etti
Kişisel menfaatler ülke menfaatlerin üstüne çıktı diyerek İYİ Parti'den istifa etti
Çok Okunanlar
Siyasi kulislerde bu isimleri konuşuyor, İşte! meclis başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olması beklenen o isimler!
Siyasi kulislerde bu isimleri konuşuyor, İşte! meclis başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olması beklenen o isimler!
Avrupa'ya giden doğal gazın yolu Ankara'dan geçiyor, Avrupa Birliği, Türkiye'den izin isteyecek!
Avrupa'ya giden doğal gazın yolu Ankara'dan geçiyor, Avrupa Birliği, Türkiye'den izin isteyecek!
Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşı Hasan Damar hayatını kaybetti
Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşı Hasan Damar hayatını kaybetti
İstanbul'da metrolar çalışmadı işlerine gidemeyen vatandaşlar isyan etti
İstanbul'da metrolar çalışmadı işlerine gidemeyen vatandaşlar isyan etti
Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Zafer Partisi cephesinden! Size 4 partiden daha fazla oy ...
Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Zafer Partisi cephesinden! Size 4 partiden daha fazla oy ...
Erdoğan’ın zaferi Kilis’te coşkuyla kutlandı
Erdoğan’ın zaferi Kilis’te coşkuyla kutlandı
Yorumlananlar
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı
Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı