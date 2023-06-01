Başkan Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 2024 yerel seçimler öncesi kongre süreçleri başlıyor!

AK Parti'de "bir seçimin bitişi diğer seçimlerin başlangıcıdır" parolasıyla Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimlerinin hemen ertesi gün, 2024 mahalli idareler seçimleri için şimdiden seçim çalışmalarına başlamış oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "AK Partimizin en büyük özeliği sürekli kendini yenileyebilme kabiliyetidir, kuruluşumuz üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen iktidarımızı sürdürüyor olmamızı bu vasfımıza borçluyuz. Mahalli süreci başlamadan 2024 Mart'ına çok daha güçlü bir şekilde çok daha güçlü bir teşkilatla gireceğiz" diyerek kongre süreçlerinin hemen başlayacağını ve teşkilatlarda büyük değişikliğe gideceklerinin sinyalini verdi.

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"2024 MART YEREL SEÇİMLERİNE YENİLENEREK GÜÇLÜ BİR TEŞKİLATLARLA GİRECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada "AK Partimizin en büyük özeliği sürekli kendini yenileyebilme kabiliyetidir, kuruluşumuz üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen iktidarımızı sürdürüyor olmamızı bu vasfımıza borçluyuz. esasen son il kongrelerimizde ve milletvekilliği listelerimizde ciddi bir değişime gittik, diğer partilere göre oldukça yüksek oranlı bu yenilenmeyi kiymetli görüyoruz. Şayet hala eksik bıraktığımız veya düzeltmemiz gereken yerler varsa onları da hızla telefi edeceğiz. İnşaallah, bunları mahalli seçim süreci başlamadan tamamlayarak 2024 Mart'ına çok daha güçlü bir şekilde, güçlü bir teşkilatla gireceğiz. Ne diyor yunus? Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası. AK Parti'nin milletimizin gönlündeki yeri hiç bir zaman eksilmez, gerilemez. Ülkemizde bunca yıldır siyasette ve iktidarda olup da hala açık ara birinci olarak varlığını sürdüren başka bir parti örneği yoktur" diyerek kongre süreçlerinin başladığını ve teşkilatlarda büyük değişikliklerin olacağının sinyalini vermiş oldu.

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