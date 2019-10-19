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  3. Başkan Erdoğan Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya katliam ya işgal ya da sömürgecilikle lekesi vardır." dedi.

 

 

19 Ekim 2019 Cumartesi 12:25

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