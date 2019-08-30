Başkan Erdoğan Canlı Yayında soruları cevaplıyor. Erdoğan, "İdlib'le ilgili gelişmelerde 'bizim istediğimiz noktadadır' dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil. Zira İdlib’de şu anda 60 bin civarında insan öldürüldü. Bunun dışında 1-2 katı göç var. Bunlar tabii kuzeyi zorluyorlar, bize doğru geliyorlar. Bu konuda da bizim tedbirli olmamız lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

''İdlib’le ilgili gelişmelerde bizim istediğimiz noktadadır dersek bu yalan olur. Zira İdlib’de şu anda 60 bin civarında insan öldürüldü. Bunun dışında 1-2 katı göç var. Bunlar tabii kuzeyi zorluyorlar, bize doğru geliyorlar. Bu konuda da bizim tedbirli olmamız lazım. Biz de bütün tedbirlerimizi şu anda almış durumdayız.

12 gözlem kulemiz zaten teyakkuz halinde. Biliyorsunuz 9-10 No'lu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Putin ile görüşmelerden sonra bu konuda da gerekli uyarılar yapıldı. Trump ile görüşmelerde Münbiç konusunu ele aldık. Ve bu 20 mil talimatı olmuştu. Bu konuda daha sonra Amerikalı heyet bizim heyetimizle yaptıkları görüşmelerde bunu daraltma gibi durumları oldu. Arkadaşlarımız geçici de olsa mutabakatı sağlamış durumdalar.

Önümüzde bir BM Genel Kurulu var. BM Genel Kurulu'nda da sayın Trump ile bir araya geleceğiz. Ama bu arada onların heyetleriyle, bizim heyetlerimiz arasındaki görüşmeler de devam ediyor. Temennim odur ki, bu süreci Cenevre'den önce çok daha olumlu bir şekilde tamamlayalım.

Rusya ile işbirliği süreci başlamış vaziyette. Bunun en önemlisi S-400 konusu. Fuarda da gördüklerimizden sonra, bu sektörde de birçok karşılıklı alışverişlerin olabileceğine inanıyorum. Tabi SİHA'lar, İHA'lar bu konuda bazı müşterek adım atma durumumuz da var. Şu anda 25 milyar dolar gibi ihracat hacmine ulaşmış Türkiye, Rusya, 100 milyar doları hedeflemiş vaziyetteyiz.

RUSYA'DAN SU-57 ALINACAK MI?

Bunların birbirlerine göre çok farklılıklar var. F-35'ler konusunda şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız. SU-35 mi 57 mi artık bunun masaya yatırılmasından öte biz savunma sanayimiz veyahut da savunmaya yönelik ne gibi tedbirler alırız, bu tabi şu andaki bizim tedbir paketlerimizin içinde konuşulan konulardır. Vakti saati geldiğinde şartlar masaya yatırılarak, ortak üretim, kredi planlamaları... Bunlara bakarak adımlarımızı atacağız. Biz pazar olmaktan çıkıp pazar aramaya giden ülke olmak istiyoruz.

AK PARTİ’DEN AYRILANLAR…

Bizim bunlar derdimiz değil. Biz artık AK Parti olarak şu anda tarih yazar konumdayız. AK Parti hamdolsun ulusal olmaktan uluslararası boyuta çıkmış bir parti konumundadır. Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa bunların hepsini söylesinler. Öyle lafla herhangi bir tehdit olmaz. Şu anda onlar bu söyleyebilecekleri bagajlarında ne varsa ortaya dökmelerinde fayda var. Ama bizim bir endişemiz yok. AK Parti çalışmalarını en güzel şekilde, ülke yatırımı-insan yatırımı bunların hepsini sürdürüyor.

Siz basın mensubusunuz. AK Parti olarak başında şahsımın ve arkadaşlarımın olduğu bu hareket, bu dava ülkemin dört bir yanında neler yapmış lütfen buna bakın.

İDAM CEZASI TARTIŞMALARI

Parlamentomuz bu konuyla ilgili bakın dünya demiyorum, kalkar da idam konusunda kararını verirse bunun geleceği yer neresi Cumhurbaşkanlığı. Ben bunu onaylarım, hiç düşünmem. Bu konuda vicdanım da rahattır. Çünkü yavrusunun gözleri önünde öldürülen bir anneyi ağırlaştırılmış müebbetle, müebbetle onun hakkı ödenmez.''