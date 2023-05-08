Başkan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen atamasını yaptı, Tek seferde 45 bin yeni öğretmenin görev yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende Türkiye cumhuriyeti tarihinin en büyük, en kapsamlı tek seferde 45 bin yeni öğretmenlerin atamasını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"45 BİN ÖĞRETMENİMİZİN HER BİRİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Milli Eğitim Bakanlığı'mızın kıymetli mensupları, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu gurur günümüzde sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. 45 bin öğretmenimizin her birini tebrik ediyorum. Görev yerlerinizde başarılar diliyorum. 4134 engelli kardeşimizin atamasını yapmıştık. 12098 engelli kardeşimizi öğrencileri ile buluşturduk. Öğretmen sayımız 1 milyon 200 bine ulaştı. Yüzde 75'inden fazlasını biz atadık. Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek.

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