Başkan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen atamasını yaptı, Tek seferde 45 bin yeni öğretmenin görev yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç kongre merkezinde düzenlenen törenle Türkiye cumhuriyeti tarihinin en büyük, en kapsamlı tek seferde 45 bin yeni öğretmenlerin atamasını yaparak yerleri belli oldu.

YAYINLAMA
Google News
Başkan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen atamasını yaptı, Tek seferde 45 bin yeni öğretmenin görev yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende Türkiye cumhuriyeti tarihinin en büyük, en kapsamlı tek seferde 45 bin yeni öğretmenlerin atamasını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"45 BİN ÖĞRETMENİMİZİN HER BİRİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Milli Eğitim Bakanlığı'mızın kıymetli mensupları, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu gurur günümüzde sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. 45 bin öğretmenimizin her birini tebrik ediyorum. Görev yerlerinizde başarılar diliyorum. 4134 engelli kardeşimizin atamasını yapmıştık. 12098 engelli kardeşimizi öğrencileri ile buluşturduk. Öğretmen sayımız 1 milyon 200 bine ulaştı. Yüzde 75'inden fazlasını biz atadık. Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

0
1
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beden Dili ve İletişim Becerisi her meslekte gerekli!
Beden Dili ve İletişim Becerisi her meslekte gerekli!
2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları açıklandı
2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremzede öğrenciler için telafi eğitim yapılacağını duyurdu!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremzede öğrenciler için telafi eğitim yapılacağını duyurdu!
İkinci ara tatili bugün başlıyor! Son ders zili çaldı!
İkinci ara tatili bugün başlıyor! Son ders zili çaldı!
Son Haberler
İran'da 2 kişi idam edildi! Kutsal değerlere hakaretten infaz edildiler
İran'da 2 kişi idam edildi! Kutsal değerlere hakaretten infaz edildiler
Ezgi Mola 'Evet' demeye hazır! Ünlü Oyuncunun en mutlu günü!
Ezgi Mola 'Evet' demeye hazır! Ünlü Oyuncunun en mutlu günü!
Başkan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen atamasını yaptı, Tek seferde 45 bin yeni öğretmenin görev yerleri belli oldu
Başkan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen atamasını yaptı, Tek seferde 45 bin yeni öğretmenin görev yerleri belli oldu
AK Parti'nin büyük mitingini dünya basını böyle gördü: Eşi benzeri görülmemiş
AK Parti'nin büyük mitingini dünya basını böyle gördü: Eşi benzeri görülmemiş
Başkanı Şener Söğüt, derse girdi, öğretmen oldu, öğrencilere Hayat Bilgisi dersi verdi
Başkanı Şener Söğüt, derse girdi, öğretmen oldu, öğrencilere Hayat Bilgisi dersi verdi
Bakan Özer, Deprem Bölgedeki tüm illerde okullar açtık öğrencileri öğretmenleriyle buluşturduk
Bakan Özer, Deprem Bölgedeki tüm illerde okullar açtık öğrencileri öğretmenleriyle buluşturduk
Çok Okunanlar
Bakan Soylu: “Böyle bir miting böyle bir duruş, böyle bir sahipleniş Türk siyasi hayatında yok"
Bakan Soylu: “Böyle bir miting böyle bir duruş, böyle bir sahipleniş Türk siyasi hayatında yok"
Pendikspor, Sakaryaspor'a 3- 2 yenilerek Süper Lig hayallerini Playof'a bıraktı
Pendikspor, Sakaryaspor'a 3- 2 yenilerek Süper Lig hayallerini Playof'a bıraktı
Ekrem İmamoğlu'nun olaylı Erzurum halk buluşmasının görüntüleri ortaya çıktı, Bakın olayları başlatan kimler!
Ekrem İmamoğlu'nun olaylı Erzurum halk buluşmasının görüntüleri ortaya çıktı, Bakın olayları başlatan kimler!
Nevres isminin anlamı nedir, Nevres ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nevres isminin anlamı nedir, Nevres ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Milli eğitim bakanlığına alınacak 45 bin öğretmenin sözlü sınav merkezleri belli oldu
Milli eğitim bakanlığına alınacak 45 bin öğretmenin sözlü sınav merkezleri belli oldu
Üniversite öğrencileri için yüz yüze eğitim bugün başladı!
Üniversite öğrencileri için yüz yüze eğitim bugün başladı!
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Sunucu açık açık sordu: Muharrem İnce 2. tura kalamazsa kimi destekleyecek?
Sunucu açık açık sordu: Muharrem İnce 2. tura kalamazsa kimi destekleyecek?
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...