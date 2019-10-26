Başkan Erdoğan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunda konuşuyor Canlı olarak aktarıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübümüzdür. Ne dışarıda gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine ve milletine hizmet yolundan asla döndürememiştir.

Takım tutmak tam manasıyla gönül işidir. İnsan çıkarı için pek çok şey yapabilir ama asla yapamayacağı şey takım değiştirmektir. Fenerbahçe sevdası bizim gönlümüze çocukluk ve gençlik çağımızda düştü. Hizmet ve icraat noktasında herkesin yanında olduk bununla birlikte Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi. Gönül ferman dinlemiyor.

Yüksek Divan Kurulu'muzun bundan sonraki çalışmalarına her türlü desteği verecek, her türlü katkıyı sunacağız. Bugün biz de kongre üyeliğimizde 25. yılımızı doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçmeye hak kazanmış oluyoruz. Bu, Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkesin hayali olan unvandır.