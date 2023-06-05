Başkan Erdoğan Gaziantep valisi Davut Gül'ü İstanbul valisi olarak atadı

İstanbul Valiliği'ne Davut Gül atandı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül'ü atamıştır." ifadelerine yer verildi

DAVUT GÜL KİMDİR?

1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi. Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

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Muğla - Kavaklıdere, İzmir - Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003 - 2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005 - 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 - 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı.

Türk İdareciler Derneği tarafından 2009 yılında Yılın Kaymakamı seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü. Gördes ve Şarkışla Kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 09.06.2016 - 05.11.2018 tarihleri arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı.

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