Başkan Erdoğan Gaziantep valisi Davut Gül'ü İstanbul valisi olarak atadı

İletişim başkalığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesine İç İşleri Bakanı olarak atanan Ali Yerlikaya'nın yerine Gaziantep valisi Davut Gül, İstanbul valisi olarak atandığı duyuruldu.

YAYINLAMA
Google News
Başkan Erdoğan Gaziantep valisi Davut Gül'ü İstanbul valisi olarak atadı

İstanbul Valiliği'ne Davut Gül atandı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül'ü atamıştır." ifadelerine yer verildi

DAVUT GÜL KİMDİR?

1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi. Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

Muğla - Kavaklıdere, İzmir - Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003 - 2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005 - 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 - 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı.

Türk İdareciler Derneği tarafından 2009 yılında Yılın Kaymakamı seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü. Gördes ve Şarkışla Kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 09.06.2016 - 05.11.2018 tarihleri arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı.

İletişim başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığına Musa Avsever'i atadıİletişim başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığına Musa Avsever'i atadı

AK Parti ve MHP'den açıklama! TBMM Başkan adayı Numan kurtulmuş olduAK Parti ve MHP'den açıklama! TBMM Başkan adayı Numan kurtulmuş oldu

Başkan Erdoğan MİT Başkanlığına İbrahim Kalın'ı atadıBaşkan Erdoğan MİT Başkanlığına İbrahim Kalın'ı atadı

Türkiye, Yeni ekonomi yönetimiyle büyüme ve istikrar hedefliyor: Reformlar ve yatırımlarla ekonomik gelişimi güçlendirme kararlılığı gösteriyorTürkiye, Yeni ekonomi yönetimiyle büyüme ve istikrar hedefliyor: Reformlar ve yatırımlarla ekonomik gelişimi güçlendirme kararlılığı gösteriyor

Amerikan Forbes dergisinden dikkat çeken Hakan Fidan analizi, Türk diplomasisinde bir dönüm noktası olabilir!Amerikan Forbes dergisinden dikkat çeken Hakan Fidan analizi, Türk diplomasisinde bir dönüm noktası olabilir!

Yeni kabine ile iş dünyasında umutlar yeşeriyor: İş adamları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklentilerin ötesinde bir bakanlar kurulu oluşturmasından mutluYeni kabine ile iş dünyasında umutlar yeşeriyor: İş adamları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklentilerin ötesinde bir bakanlar kurulu oluşturmasından mutlu

Çavuşoğlu, görevini Hakan Fidan'a devretti, 101 yıl sonra ilk defa asker kökenli bir bakan göreve gelmiş olduÇavuşoğlu, görevini Hakan Fidan'a devretti, 101 yıl sonra ilk defa asker kökenli bir bakan göreve gelmiş oldu

Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini Cevdet Yılmaz'a devrettiFuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini Cevdet Yılmaz'a devretti

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Savanma sanayii başkanlığına sürpriz atama! İsmail Demir'in yerine Haluk Görgün atandı
Savanma sanayii başkanlığına sürpriz atama! İsmail Demir'in yerine Haluk Görgün atandı
İletişim başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığına Musa Avsever'i atadı
İletişim başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığına Musa Avsever'i atadı
AK Parti ve MHP'den açıklama! TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş oldu
AK Parti ve MHP'den açıklama! TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş oldu
Başkan Erdoğan MİT Başkanlığına İbrahim Kalın'ı atadı
Başkan Erdoğan MİT Başkanlığına İbrahim Kalın'ı atadı
Son Haberler
Başkan Erdoğan tarafından Genel Kurmay Başkanlığına atanan Musa Avsever kimdir, nerelidir, ne mezunudur, kaç yaşındadır, rutbesi nedir?
Başkan Erdoğan tarafından Genel Kurmay Başkanlığına atanan Musa Avsever kimdir, nerelidir, ne mezunudur, kaç yaşındadır, rutbesi nedir?
Başkan Erdoğan tarafından İstanbul valiliğine atanan Davut Gül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
Başkan Erdoğan tarafından İstanbul valiliğine atanan Davut Gül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
Savanma sanayii başkanlığına atanan Haluk Görgün kimdir. nerelidir. ne mezunudur?
Savanma sanayii başkanlığına atanan Haluk Görgün kimdir. nerelidir. ne mezunudur?
Başkan Erdoğan Gaziantep valisi Davut Gül'ü İstanbul valisi olarak atadı
Başkan Erdoğan Gaziantep valisi Davut Gül'ü İstanbul valisi olarak atadı
Denizden çıkanlar şoke etti: Traktör lastiği bile var
Denizden çıkanlar şoke etti: Traktör lastiği bile var
Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünde, sayıları binleri aşan çekirge, evler ve tarım arazilerini istila etti.
Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünde, sayıları binleri aşan çekirge, evler ve tarım arazilerini istila etti.
Çok Okunanlar
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek
Denizden çıkanlar şoke etti: Traktör lastiği bile var
Denizden çıkanlar şoke etti: Traktör lastiği bile var
Amerikan Forbes dergisinden dikkat çeken Hakan Fidan analizi, Türk diplomasisinde bir dönüm noktası olabilir!
Amerikan Forbes dergisinden dikkat çeken Hakan Fidan analizi, Türk diplomasisinde bir dönüm noktası olabilir!
Depoları fulleyin kötü haber duyuruldu! Motorine tek seferde büyük zam kapıda!
Depoları fulleyin kötü haber duyuruldu! Motorine tek seferde büyük zam kapıda!
Kahramanmaraş Afşin ilçesi deprem sonrası hızla yükselen konutlarla normalleşiyor
Kahramanmaraş Afşin ilçesi deprem sonrası hızla yükselen konutlarla normalleşiyor
Seçimin kaybedilmesinin ardından gemiyi terk edenler arasına Hayko Cepkin'de katıldı! Hepinize güle güle!
Seçimin kaybedilmesinin ardından gemiyi terk edenler arasına Hayko Cepkin'de katıldı! Hepinize güle güle!
Yorumlananlar
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Güzel haber sabah saatlerinde geldi! Halkbank duyurdu: Başvuru yapan herkese 6 ay geri ödemesiz kredi desteği! 500 bin TL hesaplarda olacak
Güzel haber sabah saatlerinde geldi! Halkbank duyurdu: Başvuru yapan herkese 6 ay geri ödemesiz kredi desteği! 500 bin TL hesaplarda olacak