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Başkan Erdoğan, Hindistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han telefonda görüştü. Görüşmede Hindistan-Pakistan krizi konuşuldu.

Başkan Erdoğan, Hindistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

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