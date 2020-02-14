Başkan Erdoğan: ''İkili ticaretimizi 5 milyar dolar hedefimize taşımalıyız''
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Pakistan'da Türkiye-Pakistan İş Forumunda yaptığı açıklamalarda önemli başlıklara değindi. İkili ilişkilerde ticaretin önemini vurgulayan Erdoğan, ''Pakistan'la ticari ve ekonomik bağlarımızı siyasi münasebetlerimizin seviyesine çıkarmak istiyoruz'' dedi.
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14 Şubat 2020 Cuma 15:58
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