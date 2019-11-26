Başkan Erdoğan: “Kentimiz yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldi”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'nin yıllık 3,5 milyar dolara yaklaşan ihracatı ile Türkiye'de ilk on şehir arasında olduğunu kaydederek, "175 ülkeye, 2 bin 300 çeşit ürün ihraç etmekteyiz. 2 yıl öncesinde 56 olan yabancı ortaklı firma sayısı 175'e ulaştı. Bu haliyle kentimizi özellikle farklı coğrafyalardaki büyük ülkelerden yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldi" dedi.

DTO tarafından yılda iki kez düzenlenen Komiteler Müşterek Toplantısı'nın sonuncusuna, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan konuk oldu. Toplantı, DTO hizmet binasında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Erdoğan, Denizli'nin, ihracata dayalı bir şehir olduğunu hatırlattı. Kentin yıllık ihracatının 3,5 milyar dolar seviyelerinde olduğunu vurgulayarak, 1 milyonu aşan nüfusuyla, limanlara yakınlığıyla, bölgesel lojistik merkezi olmasıyla dikkat çeken ilimiz, Türkiye'de ihracatta ilk 10 şehir arasında. 175 ülkeye, 2 bin 300 çeşit ürün ihraç etmekteyiz. 62 ülkeye 125 çeşit tarım ürünü ve tarımsal ürün işleme makineleri gönderiyoruz. 55 farklı ülkeye kuruyemiş işleme makineleri, 21 ülkeye mermer ve doğal taş işleme makineleri satıyoruz. Turizmde, iller arasında 5'inci sıradayız. 93 yıllık oda tarihinde, 2 yıl öncesinde56 olan yabancı ortaklı firma sayısının 175'e ulaştı. "Denizli'miz, Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, İngiltere ve Güney Afrika gibi farklı coğrafyalardaki büyük ülkelerden yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldi" diye konuştu.

"Ticaret en büyük savaşların cereyan ettiği bir alan"

Toplantıda konuşan Özkan ise Denizli'nin tarih boyunca üretimin ve ticaretin merkezinde yer aldığını vurgu yaptı. Özkan, "Bugün teşvikle ilgili öncelikli şehirler var ancak, biz teşvikten ne kadar uzak kalsak da her zaman insan kaynaklarımızın kabiliyetiyle, şehrimizin üretim potansiyeli ve limanlara yakınlığımızla, uluslararası pazarlardaki yerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz. Tarih boyunca da İpek Yolu güzergahında olan şehrimizin farklılığını, binlerce yıldır yaşıyoruz. Doğal bir ticaret merkeziyiz.

Ticaret yaparak sadece şahsi mal varlığınızı veya ekonomik gelirinizi arttırmıyorsunuz. Aynı zamanda şehrimizin refahına, ülkemizin istikrarına ve beka mücadelesine katkı sağlıyorsunuz. Eskiden olduğu gibi savaşlar artık sadece cephede olmuyor. Ticaret en büyük savaşların cereyan ettiği bir alan. Mehmetçik'imiz cephede ne yapıyorsa sizde ticaret alanında yapıyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İzmir İktisat Kongresi'nde "Ülkemizin istiklalini başardık. Ülkemizi düşman işgalinden kurtardık ancak şimdi aynı başarıyı ekonomide, üretimde, teknolojide, sanayide ve istihdamda gerçekleştirmemiz lazım" demiş. İşte o mücadeleyi 100 yıl sonra bugün sürdüren, sizlersiniz. Sizler varsanız, ülkemizin istiklali ve istikbali güvence altında demektir" dedi.

Toplantı Özkan ve Başkan Erdoğan'ın talepleri dinlemesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA